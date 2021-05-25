Лукашенко внезапно перенес выступление по поводу захвата Протасевича

Александр Лукашенко выступит с заявлением в среду, 26 мая, в белорусском парламенте. Его выступление было перенесено с 25 на 26 мая. Не исключено, что это связано с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом сообщила председатель Совета Наталья Кочанова.

"Завтра (26 мая, - Авт.) в Овальном зале состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета, где мы встретимся…", — сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт также подтвердила, что заседание состоится в среду, 26 мая. Предложение, по ее словам, поступило не только от Национального собрания, но и от Конституционной комиссии. Она рассказала, что на заседание будут приглашены члены правительства, представители местной вертикали власти, журналисты.

Отметим, что изначально сообщалось, что Лукашенко должен был выступать в Совете 25 мая.

Как сообщал "Телеграф", ранее в белорусском посольстве отправили в МИД Украины ноту протеста из-за принятия Украиной решения об отмене полетов в Беларусь.