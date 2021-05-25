Пока Лукашенко молчит: в Беларуси после задержания Протасевича начали пропадать журналисты

После задержания в Беларуси оппозиционного журналиста и экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, Александр Лукашенко принял решение об ужесточении контроля за СМИ.

На фоне этого были проведены задержания журналистов и работников медиа.

18 мая силовики нагрянули в редакцию одного из крупнейших независимых изданий страны - TUT.by. Тогда в офисе были проведены обыски и задержаны 13 человек, а работу сайта заблокировали.

К нескольким сотрудникам издания силовики нагрянули домой.

Среди задержанных генеральный директор TUT.by Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова.

Сегодня, 25 мая, стало известно о том, что на связь перестали выходить журналист Денис Бурковский, редакторы Аля Бурковская, Настя Прудникова и блогер Максим Пушкин.

Как пишет NEXTA, у дома Бурковских замечен фургон с силовиками.

Как сообщалось ранее, Лукашенко обещал выступить во вторник с объяснением того, что происходит в Беларуси, однако позже в парламенте страны заявили, что ответы на все вопросы будут даны 26 мая.