В России испугались наращивания численности ВСУ и опять заговорили о "неонацистах"

В России, очевидно, испугались новостей об увеличении численности Вооруженных сил Украины и опять заговорили о "неонацизме".

Реакцией на законопроекты президента Украины Владимира Зеленского поделилась в Фейсбук представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на фоне "накачки Украины натовским оружием" и "раздувания военного бюджета" в Европе появляется "милитаристический режим".

Захарова говорит, что в Украине "разгуливают экстремистские силы" и "удушаются свободы и гражданские права".

Впрочем, пользователи сети долго с ответом не тянули.

Как сообщалось ранее, в НАТО рассказали о десятках тысяч российских солдат, размещенных на границе с Украиной.

Кроме того, ранее разведка Минобороны Украины сообщала, что на Донбассе РФ активно наращивает боеспособность боевиков.