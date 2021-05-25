В России испугались наращивания численности ВСУ и опять заговорили о "неонацистах"

В России, очевидно, испугались новостей об увеличении численности Вооруженных сил Украины и опять заговорили о "неонацизме".
Реакцией на законопроекты президента Украины Владимира Зеленского поделилась в Фейсбук представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, на фоне "накачки Украины натовским оружием" и "раздувания военного бюджета" в Европе появляется "милитаристический режим".
Захарова говорит, что в Украине "разгуливают экстремистские силы" и "удушаются свободы и гражданские права".
Впрочем, пользователи сети долго с ответом не тянули.
Как сообщалось ранее, в НАТО рассказали о десятках тысяч российских солдат, размещенных на границе с Украиной.
Кроме того, ранее разведка Минобороны Украины сообщала, что на Донбассе РФ активно наращивает боеспособность боевиков.