Кремль приблизился к поглощению Беларуси: чего ожидать от встречи Путина и Лукашенко

В пятницу, 28 мая, в Сочи запланирована встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Новость о ней поступила на следующий день после того, как в воскресенье, 23 мая, Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем.

Российский политолог и доверенное лицо Путина - Сергей Марков – не исключил, что Кремль будет добиваться от Лукашенко признания Крыма российским и фактического отказа от независимости Беларуси.

Политический эксперт, директор Института мировой политики Евгений Магда высказал "Телеграфу" мнение, что Путин ведет свою игру с Беларусью и Западом.

"Путин стремится поглотить Беларусь. Причем довольно настойчиво. С определенным дедлайном - приблизительно до сентября 2021 года, когда пройдут выборы в Госдуму, - считает Евгений Магда. - А вот с Западом игра Путина несколько сложнее. Он не просто подтягивает под себя Беларусь. Он стремится показать, что та является полной и безоговорочной сферой его интересов. И так получилось, что поведение лидеров ЕС в ситуации с принудительным приземлением самолета Ryanair играет Путину на руку".

По мнению эксперта, именно Россия была инициатором этой спецоперации. И фактические подарила Александру Лукашенко возможность задержать Романа Протасевича.

"Думаю, что Лукашенко от этого предложения было крайне тяжело отказаться, поскольку он воспринимает Протасевича как личного врага, - продолжает эксперт. - Следует понимать, что Путин не просто так отдал Протасевича в руки Лукашенко. Он создал ситуацию, когда у Лукашенко серьезно ухудшились и без того небезоблачные отношения с Евросоюзом. Речь уже зашла о секторальных санкциях против отраслей экономики Беларуси, которые могут пополнять госказну. И в этом своеобразный успех спецоперации России".

Евгений Магда уверен, что Украине в нынешней ситуации следует держать ухо востро.

"Я сомневаюсь, что Россия может остановиться в своем экспансионистском стремлении на постсоветском пространстве. Соответственно - она вряд ли оставит Украину в покое в обозримом будущем, - прогнозирует эксперт. - Нам надо быть готовыми к новым попыткам России установить контроль над Украиной, пользуясь тем, что позиции украинской власти во многом являются слабыми, а отношение официального Киева и Запада в последнее время заметно охладели".

Политолог Андрей Пионтковский ранее спрогнозировал, что на встрече с Путиным Лукашенко могут выдвинуть ультиматум или даже пригрозить убийством.