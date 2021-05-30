Россияне на фоне возможного ужесточения санкций обвинили ЕС в "русофобии и антироссийской истерии"

В России расценили призывы главы Европарламента Давида Сассоли об ужесточении санкций против российских чиновников, как "продолжение политики вмешательства во внутренние дела РФ".

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по вопросам международных дел Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

"Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев", - посетовал он.

По его мнению, конструктивного диалога на этом фоне не получится, как и не заметно "адекватности на российском направлении".

Вместе с тем, он отметил, что Европарламент не может принимать решения о введении санкций, а потому "громогласные резолюции" имеют "рекомендательный характер".

Как сообщалось ранее, заявления Сассоли прозвучало после решения ЕС об ужесточении санкций против Беларуси, произошедшее после перехвата пассажирского самолета Ryanair, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич.