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Понедельник, 31.05.2021
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Ничего не помнит: появилось видео допроса екатеринбургского стрелка
Ничего не помнит: появилось видео допроса екатеринбургского стрелка
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Ничего не помнит: появилось видео допроса екатеринбургского стрелка

Ничего не помнит: появилось видео допроса екатеринбургского стрелка
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф

49-летний Сергей Боков, который открыл огонь по прохожим в российском Екатеринбурге, в результате его была ранена девочка, не помнит, как открыл стрельбу.

В этом он признался во время допроса, момент из которого опубликовали в Telegram-канале "Mash".

Так, стрелок не помнит ни как брал в руки оружие, ни как стрелял. Также Боков не помнит и то, в кого стрелял. На допросе он вел себя смирно и сидел, не поднимая головы.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, в российском Екатеринбурге бывший полицейский после ссоры с женой взял самозарядный дробовик "Сайга" и открыл огонь по прохожим из окна квартиры, в которой проживал. В результате тяжелое ранение в живот получила 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии, прибывший на место ЧП. Вскоре Бокова задержали.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео, как жильцы дома, где Боков открыл стрельбу, провожают его после задержания.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 267

Все по теме:

Россия, Екатеринбург, Видео, Задержания, Допросы, Сергей Боков.
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