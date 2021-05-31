Ничего не помнит: появилось видео допроса екатеринбургского стрелка

49-летний Сергей Боков, который открыл огонь по прохожим в российском Екатеринбурге, в результате его была ранена девочка, не помнит, как открыл стрельбу.

В этом он признался во время допроса, момент из которого опубликовали в Telegram-канале "Mash".

Так, стрелок не помнит ни как брал в руки оружие, ни как стрелял. Также Боков не помнит и то, в кого стрелял. На допросе он вел себя смирно и сидел, не поднимая головы.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, в российском Екатеринбурге бывший полицейский после ссоры с женой взял самозарядный дробовик "Сайга" и открыл огонь по прохожим из окна квартиры, в которой проживал. В результате тяжелое ранение в живот получила 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии, прибывший на место ЧП. Вскоре Бокова задержали.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео, как жильцы дома, где Боков открыл стрельбу, провожают его после задержания.