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У Лукашенко озвучили сумму, которую ЕС обещал Беларуси за построение демократии

У Лукашенко озвучили сумму, которую ЕС обещал Беларуси за построение демократии
14:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Запад

Три миллиарда евро, которые предложил Европейский Союз за демократические преобразования в Беларуси, являются слишком малой суммой для режима непризнанного международным сообществом президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российской газете "Коммерсантъ".

По его словам, 3 млрд евро, которые ЕС приготовил для Беларуси, должны способствовать "осуществлению демократических реформ, и все то, что было сделано за последние 25 лет, мы уничтожим и будем на этих руинах строить новое демократическое государство".

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При этом глава МИД отметил, что в 2010 году ЕС предлагал Беларуси 5 млрд евро, "но сейчас цифра немного уменьшилась".

"Не видно было и тех €5 млрд, и эти €3 млрд, которые якобы уже лежат в сейфах ЕС для построения новой демократической Беларуси, это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте", - сказал Макей.

Как сообщалось, Лукашенко 28 и 29 мая был с визитом в российском Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи обсуждались вопросы предоставления Беларуси государственного кредита.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 148

Все по теме:

Беларусь, Евросоюз, Демократия, Финансирование, Владимир Макей.
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