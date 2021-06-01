Скачать
Вторник, 01.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Пишут, что мы убийцы": отец казанского стрелка разоткровенничался о сыновьях
"Пишут, что мы убийцы": отец казанского стрелка разоткровенничался о сыновьях
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Кремль тратит огромные деньги, но...": почему планы Путина по водоснабжению Крыма - утопия
"Кремль тратит огромные деньги, но...": почему планы Путина по водоснабжению Крыма - утопия

"Пишут, что мы убийцы": отец казанского стрелка разоткровенничался о сыновьях

"Пишут, что мы убийцы": отец казанского стрелка разоткровенничался о сыновьях
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф

Отец Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в 175-й школе Казани и убил 10 человек, рассказал, что пришлось пережить их семье после страшного поступка сына.

Слова 54-летнего Рината Галявиева цитирует Телеграмм-канал Baza.

Мужчина говорит, что так и не виделся с сыном и не отказывается от него даже после массового убийства. 

"Ильназ стал агрессивным с нового года. А так — никаких особых странностей. Максимум дверью хлопнет, когда разозлится. Полтора месяца назад агрессии стало  будто больше, не знаю, чем это было вызвано, - признается мужчина, - Моему другому сыну в соцсетях пишут, что мы убийцы. Жена до сих пор в диком стрессе, с кровати не встаёт. Мне претензий никто не высказывал. Наоборот, на работе очень хороший коллектив, коллеги поддержали, спасибо им большое".

Галявиев говорит, что про заболевание мозга у Ильназа они узнали, когда тот был в 8-9 классе и жаловался на мигрень.

"Что я сказал бы сыну при встрече? Очень хочется увидеться, сказал бы ему пару слов "ласковых", поругал бы капитально. В глаза посмотрел, один на один", - говорит отец убийцы.

Напомним, 11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. Он убил 10 человек и ранил более двух десятков

После задержания на допросе Галявиев рассказал, зачем пошел убивать детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 85

Все по теме:

Массовое убийство, Стрельба в Казани, Ильназ Галявиев, Казанский стрелок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полез через двойную сплошную: "министр ДНР" устроил ДТП в Донецке (фото)
02 "13 глубоко проникающих ранений": всплыли детали поножовщины с врачом в Одессе
03 "Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
04 За плечами было более тысячи полетов: в России насмерть разбился парашютист (видео момента)
05 Во Флориде 7-летний герой спас отца и сестру от страшной смерти (их фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Огромный паук поселился на детской площадке в Днепре: стоит ли бояться встречи с ним
Огромный паук поселился на детской площадке в Днепре: стоит ли бояться встречи с ним
Белорусский политзаключенный едва не покончил с собой в зале суда: видео и детали ЧП
Белорусский политзаключенный едва не покончил с собой в зале суда: видео и детали ЧП
Турция вернула обязательные ПЦР-тесты для туристов: что важно знать
Турция вернула обязательные ПЦР-тесты для туристов: что важно знать
Лукашенко собрался отправлять самолеты &quot;Белавиа&quot; в Крым: озвучена угроза
Лукашенко собрался отправлять самолеты "Белавиа" в Крым: озвучена угроза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь