"Пишут, что мы убийцы": отец казанского стрелка разоткровенничался о сыновьях

Отец Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в 175-й школе Казани и убил 10 человек, рассказал, что пришлось пережить их семье после страшного поступка сына.

Слова 54-летнего Рината Галявиева цитирует Телеграмм-канал Baza.

Мужчина говорит, что так и не виделся с сыном и не отказывается от него даже после массового убийства.

"Ильназ стал агрессивным с нового года. А так — никаких особых странностей. Максимум дверью хлопнет, когда разозлится. Полтора месяца назад агрессии стало будто больше, не знаю, чем это было вызвано, - признается мужчина, - Моему другому сыну в соцсетях пишут, что мы убийцы. Жена до сих пор в диком стрессе, с кровати не встаёт. Мне претензий никто не высказывал. Наоборот, на работе очень хороший коллектив, коллеги поддержали, спасибо им большое".

Галявиев говорит, что про заболевание мозга у Ильназа они узнали, когда тот был в 8-9 классе и жаловался на мигрень.

"Что я сказал бы сыну при встрече? Очень хочется увидеться, сказал бы ему пару слов "ласковых", поругал бы капитально. В глаза посмотрел, один на один", - говорит отец убийцы.

Напомним, 11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. Он убил 10 человек и ранил более двух десятков.

После задержания на допросе Галявиев рассказал, зачем пошел убивать детей.