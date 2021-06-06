Огонь тушат даже дети: Якутию охватили масштабные лесные пожары (видео)

В России Якутию охватили лесные пожары. В тушении сейчас участвуют более 1500 человек. При этом привлекают даже детей.

Об этом 6 июня сообщили в Минэкологии региона.

По словам главы министерства Сахами Афанасьева, оперштаб работает в трех районах: Верхневилюйском, Нюрбинском и Сунтарском.

Сообщается, что в тушении пожаров принимают участие 1531 человек, в том числе 310 работников Авиалесоохраны, 146 работников Якутлесресурса и лесничеств, 30 спасателей и 1029 человек из местного населения.

В то же время в оперштабе сообщили о 2 учениках 7 и 9 класса, пришедших на пожар из села Ынахсыт "с согласия родителей". По их словам школьники оказывают помощь в окарауливании и наблюдении за возможным возникновением лесного пожара.

Видео с места событий:

Напомним, что 5 июня в российской Туве опрокинулся грузовик с группой людей.