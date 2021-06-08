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Арестант Навальный отказался от исков на колонию: как выглядит главный политический узник РФ спустя три месяца тюрьмы

Арестант Навальный отказался от исков на колонию: как выглядит главный политический узник РФ спустя три месяца тюрьмы
15:46 Сегодня Телеграф Фото: zn.ua

Несмотря на многотысячные митинги в поддержку Алексея Навального по всей Европе, в феврале этого года Симоновский суд Москвы отправил его в колонию общего режима почти на 3 года. Как же проходит его заключение и почему российские журналисты называют его "капризным пациентом".

Следующие 2 года и 8 месяцев, бывший юрист и известный российский оппозиционер – Алексей Навальный проведет в Исправительной колонии №2 во Владимирской области.  С того времени украинские и иностранные СМИ рассказывали факты с его жизни в колонии: апелляции, голодовка, подозрение на туберкулез и коронавирус, требования допустить к нему врачей, срочная госпитализация, новые иски на колонию… и вдруг тишина.

Только вчера появились некоторые новости. Адвокат Навального сообщил о возвращении заключенного в колонию после длительной госпитализации в тюремной больнице. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное и ему назначена витаминная терапия. Известно, также что вчера состоялось 2 судебных заседания, на которых Навальный отказался от своих исков на колонию. По поводу иска к исправительной колонии касающийся цензуры получаемых им газет, он заявил: "У нас был инцидент, когда кто-то вырезал статьи из газет. Мы считали, что это администрация, а администрация говорила, что не вырезала. Мне уже сейчас это не так важно. Мне важно, что…. мы юридически установили, что никакой цензуры нет и периодические издания доставляются".

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Заседания проходили в удаленном режиме и, наблюдая за трансляцией, можно было заметить насколько внешне изменился сам Навальный за время проведенное в колонии: обритый, исхудалый и слабый. Но несмотря на это, он продолжает отстаивать свои права, теперь как заключенный и, судя по всему, удачно. Так, объясняя свой отказ от второго иска, он сказал:

"На сегодняшний момент у меня есть Коран, …. есть последняя книжка писателя Владимира Сорокина, у меня есть Библия! И, собственно говоря, сама схема получения книг тоже налажена…".

Что касается его нахождения в колонии, то в одном из интервью российским журналистам, сокамерник Навального жаловался, что тот отказывается соблюдать общие для всех правила. По его словам, у Навального проблемы с уборкой без уважительных причин, он создает конфликты внутри коллектива. Кроме того, заключенные отказываются верить в то, что у Навального действительно что-то болит и подозревают его в обычной симуляции для привлечения внимания.

В начале года Алексей Навального арестовали сразу после возвращения с Германии, где он лечился от последствий отравления.  Позже суд заменил ему условное осуждение на реальное, по так называемому "Делу Ив Роше".

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Россия, Суды, Иски, Колонии, Алексей Навальный.
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