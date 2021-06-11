"Железные яйца!" Курьер, мчащий на моноколесе быстрее авто, стал звездой сети (видео)

В российском Санкт-Петербурге очевидцы засняли на видео работника Яндекс доставки, едущего по трассе на моноколесе с огромной скоростью.
Об этом 10 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Мегаполис".
На видео, которое снял очевидец видно, как парень на многоколесе на скорости около 60 км/ч обгоняя другие машины мчится по трассе.
"Доставка вышла на Новый уровень. Пиццы теперь будут Мега горячими. Если курьер доедет...", — пошутили в Телеграм-канале.
Видео снятое очевидцем:
В сети данное видео не могли оставить без внимания.
"Железные яйца надо иметь", — написал пользователь Денис.
"Ну раз на самокаты будут ограничения,то до колеса не докопаешься)))", — подчеркнул пользователь под ником vovanb_spb.
Пользователь под ником Алексей сравнил парня на моноколесе из видео с персонажем из старого диснеевского мультфильма "Утиные истории" Суперкряком.
"Он ещё жив?", — с иронией написал пользователь Ильдар.
Напомним, что 7 мая в Киеве, патрульные полицейские с погоней и даже стрельбой задержали курьера службы доставки "Bolt" на скутере, который длительное время пытался от них скрыться.