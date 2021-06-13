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Воскресенье, 13.06.2021
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Путин выдвинул новые условия накануне переговоров с Байденом (видео)

Путин выдвинул новые условия накануне переговоров с Байденом (видео)
12:59 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин накануне встречи с президентом США Джо Байденом озвучил свои условия для совместной работы.

Об этом он рассказал 13 июня в интервью на российском ТВ "Россия 1".

По словам Путина, на встрече с Байденом он хочет восстановить личные контакты, отношения и наладить прямой диалог, а также создать механизмы взаимодействия.

При этом он также отметим, что будет выполнять условия новых договоров если их также будет исполнять Белый дом. А именно, будет готов выдать США киберпреступников только в случае, если они также будут выдавать преступников РФ.

Путин также подчеркнул, что вопросы кибербезопастности на данный момент наиболее важные.


Напомним, что ранее политический консультант рассказал "Телеграфу", как будет проходить встреча Байдена и Путина в Женеве и чего от нее ждать Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Владимир Путин, Джо Байден.
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