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"Танец маленьких лебедей": после интервью NBC у Путина заподозрили неладное с ногами (видео)

"Танец маленьких лебедей": после интервью NBC у Путина заподозрили неладное с ногами (видео)
00:49 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин во время своего последнего интервью NBC активно дергал ногами, в связи с чем его заподозрили в нервном напряжении и новые проблемы со здоровьем.

Этот момент на своей странице в Twitter заметил пользователь под ником "Вестник Стабильности".

Он опубликовал фрагмент из интервью, где Путин комментировал вопрос журналиста о преследовании оппозиционеров в России, и Алексея Навального, в частности.

Отвечая, что не президент, а суд в РФ принимает подобные решения, Путин активно дергал ногами.

По мнению автора поста, это не что иное как доказательство, что российский лидер нервничает.

"Никогда Штирлиц не был так близок к провалу", "Танец маленьких лебедей", "Тоже самое было при переговорах с Лукашенко", "Уж на сковороде", - комментируют ситуацию в сети.

В то же время у некоторых появилась и другая версия происходящего.

"Что-то там не то, то ли с обувью, то ли с ногами", "Старческий синдром беспокойных ног", "Не лечится", - пишут пользователи.

Стоит заметить, что в сети уже далеко не впервые говорят о возможных болезнях Путина. Чаще всего говорят о предполагаемой болезни Паркинсона и раке кишечника.

Как сообщал "Телеграф", ранее историк утверждал, якобы президент РФ давно серьезно болен и использует двойников, чтобы скрыть это.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Болезни, Россия, Владимир Путин.
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