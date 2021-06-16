Путин прибыл на саммит с Байденом в Женеве (видео)

16 июня внимание всего мира приковано к встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Лидеры стран встретятся на старинной вилле Ла Гранж, а начало саммита назначено на 14:00 (по киевскому времени).

Отметим, что эту встречу называют одной из самых ожидаемых политических событий 2021 года.

Незадолго до встречи стало известно, что самолет Путина уже приземлился в Женеве.

Скорее всего Джо Байден и Владимир Путин не будут общаться наедине, а ограничатся общением в компании с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Телеграф" следит за главными событиями вокруг встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в режиме онлайн.