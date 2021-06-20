В Москве у посольства Туркмении застрелился полицейский (видео)

В РФ в Москве вблизи посольства Туркмении произошло ЧП: полицейский покончил с собой на посту.

Об этом 20 июня сообщили местные СМИ.

В сети показали видео, на котором видно двоих правоохранителей, пытающихся открыть будку охраны в Филипповском переулке. Предположительно, что погибший заперся перед смертью.

Официальных данных по инциденту нет. Также не указано причин случившегося.

По словам полиции, погиб мужчина от пулевого ранения в голову.

Видео с места событий, снятые очевидцами:







Напомним, что 19 июня в столице России Москве произошел взрыв на складе пиротехники.

Также 19 июня в поселке Мокшан Пензенской области (Россия) 17-летний студент убил 14-летнюю девочку.

15 июня в непризнанной Абхазии на курорте расстреляли двоих россиян.