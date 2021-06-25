Кто виноват, что Путин потерял Украину?

На этой неделе президент России Владимир Путин использовал восьмидесятую годовщину вторжения нацистской Германии в Советский Союз во время Второй мировой войны для того, чтобы подпитать свою теорию заговора относительно Украины.

Питер Дикинсон, редактор службы оповещения Атлантического совета в Украине, в своей статье на сайте Atlantic Council делится своим взглядом на роли в конфликте двух некогда близких стран. "Телеграф" знакомит вас с переводом этой статьи.

22 июня немецкая газета "Die Zeit" опубликовала статью "Открытость, несмотря на прошлое", в которой Путин обвинил Соединенные Штаты в организации вооруженного переворота в Украине семь лет назад при активной поддержке Европейского Союза. "Почему Америка организовала переворот и почему страны Европы безжалостно его поддержали?", - он задал вопрос.

В этом нет ничего нового. С тех пор, как в конце 2013 года миллионы украинцев впервые вышли на улицы в знак протеста против внезапного отказа страны от европейского курса, Путин постоянно отрицал влияние украинского народа, настаивая вместо этого на том, что все восстание было большим западным заговором. Помимо обвинения США и ЕС в революции Евромайдана в Украине в 2013–2014 годах, Путин также публично возложил на них ответственность за последовавший семилетний конфликт между Россией и Украиной.

Нетрудно представить, почему этот рассказ может понравиться Путину. Указывая пальцем на Америку и Европу, он низводит украинцев до статуса пассивных геополитических пешек, в то же время отвергая опасное демократическое понятие власти народа. Самое главное, обвинение Запада позволяет Путину отвлечь внимание от его собственной значительной личной ответственности за крах российского влияния на Украине.

По общему мнению, Украина играла центральную роль во внешнеполитическом мышлении Путина с тех пор, как он впервые пришел к власти на рубеже тысячелетий. В своем бестселлере 2015 года "Вся кремлёвская рать: Краткая история современной России" российский журналист Михаил Зыгарь заявляет, что Путин был одержим Украиной почти с первого дня своего президентства. Эта навязчивая идея, похоже, затуманила суждение кремлевского правителя, что привело к серии катастрофических решений, которые еще больше разлучили Россию и Украину.

Первая крупная ошибка Путина произошла в 2004 году, когда украинцы готовились голосовать на президентских выборах, которые предлагали прямой выбор между пророссийскими и проевропейскими кандидатами. Накануне выборов российский лидер под шум официальной помпы прибыл в Киев и начал читать лекцию украинцам о том, как им следует голосовать. Это высокомерие привело к впечатляющим обратным результатам: вмешательство Путина привело в ярость миллионы ранее аполитичных украинцев и послужило одним из главных катализаторов Оранжевой революции, которая началась менее чем через месяц.

Несмотря на свое публичное унижение, Путин продолжал демонстрировать явное пренебрежение к украинской государственности. Это включало частые заявления о том, что украинцы и русские - "одна нация", а также похвалы в адрес некоторых из самых украинофобных фигур в истории России. В 2009 году Путин одобрительно отзывался о российском генерале начала двадцатого века и командующем Белой армией Антоне Деникине, прежде чем пригласить российских журналистов прочитать записи дневника Деникина об Украине. "У него там дискуссия о Большой России и Малороссии - Украине", - отметил Путин. "Он говорит, что никому нельзя позволять вмешиваться в отношения между нами; они всегда были делом самой России".

Самые громкие и откровенные комментарии Путина об Украине были сделаны президенту США Джорджу Бушу в 2008 году во время саммита НАТО в Бухаресте. "Вы должны понять, Джордж, что Украина - это даже не страна", - якобы заявил он. "Часть ее территории находится в Восточной Европе, а большая часть отдана нам".

Хотя эти заявления точно отражают общий тон политики Путина в отношении Украины, их значение бледнеет по сравнению с катастрофическими последствиями его решения 2014 года начать военное вторжение.

Нападение России на Украину началось с молниеносного захвата Крыма. За этим последовали попытки организовать антиукраинские восстания на юге и востоке страны. Спустя более семи лет на востоке Украины продолжаются бои, и более 7% территории страны остается под российской оккупацией.

Конфликт привел к коллапсу двусторонних связей между двумя исторически взаимосвязанными соседями и в то же время напрямую подпитывал беспрецедентный рост украинского энтузиазма по поводу евроатлантической интеграции.

Эта тенденция наиболее очевидна как раз в отношении Украины к членству в НАТО. В течение многих лет до 2014 года поддержка членства среди украинского населения оставалась стабильно низкой, при этом опросы обычно показывают, что от 15% до 25% поддерживают идею присоединения к альянсу.

Все изменилось почти в мгновение ока весной 2014 года.

За годы, прошедшие после начала военных действий, поддержка украинцами членства в НАТО резко возросла. Хотя цифры разнятся от опроса к опросу, практически каждый опрос, проведенный с начала войны, давал результаты, которые можно было бы перевести в однозначное "да" на любом будущем референдуме НАТО. Один из последних опросов, проведенных в апреле 2021 года Украинским институтом будущего, показал, что 64% украинцев теперь поддерживают членство в НАТО, и только 19% против.

Подобные сдвиги в украинском общественном мнении столь же очевидны по другим ключевым вопросам, таким как связи страны с Европейским Союзом. Тем временем энтузиазм по поводу Евразийского союза, возглавляемого Россией, упал до рекордно низкого уровня, при этом большинство оставшихся украинских сторонников составлено из ностальгирующей демографической группы людей пенсионного возраста, которая естественным образом снизится в ближайшие годы.

Что можно сказать о предполагаемой роли Запада в этом геополитическом разрыве века?

Америка, Канада, Великобритания, ЕС и множество других ведущих демократических стран приветствовали европейский выбор Украины, а также оказали стране материальную и дипломатическую поддержку в борьбе с российской агрессией. Однако, в конечном итоге, эта поддержка была относительно скромной по своему характеру и часто подрывалась опасениями по поводу огорчения Москвы.

Примечательно, что ни НАТО, ни ЕС не предложили Украине ничего, даже отдаленно напоминающего перспективу членства. Напротив, обе организации постоянно стремились преуменьшить шансы Украины когда-либо пополнить их ряды.

Этот сверхосторожный подход не имел бы смысла, если бы Запад действительно планировал решительно оторвать Украину от России, как утверждает Путин. На самом деле, украинский народ является главным автором геополитических сдвигов, происходящих в настоящее время в своей стране, и у западного мира не было другого выбора, кроме как ответить с некоторым энтузиазмом.

Стремление Путина обвинить других в потере Украины понятно. На протяжении более двадцати лет своего правления он продемонстрировал проницательность в отношении своего места в пантеоне великих российских лидеров и должен четко осознавать, что его решение вторгнуться в Украину, похоже, запомнится как одна из самых разрушительных ошибок в истории современной России.

России и Украине суждено было разойтись после распада Советского Союза, но не было ничего предопределенного в горечи сегодняшнего разрыва. При умелом обращении другой российский правитель мог бы использовать глубокие социальные, культурные, религиозные, исторические, политические и экономические связи, связывающие две страны, для создания мощного партнерства. Вместо этого Путин организовал крах российского влияния в традиционных имперских центрах страны, и ему некого винить, кроме себя.