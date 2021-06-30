Лавров полетел на переговоры в Турцию. Россия вступает в бой за Черное море?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Анталью. На среду, 30 июня, запланированы его переговоры с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу. Стороны намерены обсудить широкий круг тем международной и двусторонней повестки дня.



Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей высказал "Телеграфу" мнение, что Россия открывает новый фронт за доминирование в Черном море.

"Стратегически Москва хочет доминировать в Черном море, сделав и его внутренним озером – как получилось с морем Азовским. Это нужно для дальнейшего давления на Украину: чтобы лишить ее доступа к морю, тем самым нанеся большой удар по экономике, который страна может уже и не перенести. Но этим планам мешают западные партнеры Украины, – подчеркивает Игорь Соловей. – И если в случае с Азовским морем противопоставить России, кроме грозных заявлений и призывов, было тяжело (из-за полного контроля Москвой Керченского пролива), то в случае с морем Черным у Запада и Украины есть все возможности поставить Кремль на место. В том числе с помощью силы. Поэтому сейчас западные страны демонстративно помогают Киеву: проводят совместные военные учения, участвуют в строительстве украинского флота. Кроме того, Москве мешает Турция – ее флот на Черном море будет посильнее российского".

Москва хочет эту коалицию если не разрушить полностью, то хотя бы временно нейтрализовать некоторых ее участников. Или же внести раскол и сомнения в ее ряды, отмечает эксперт. Именно с этой целью, по его мнению, в Турцию прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В среду, 30 июня, Лавров встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталии. Во время переговоров, согласно анонсу МИД РФ, будут обсуждаться не только вопросы двухстороннего сотрудничества Турции и России (а там – и взаимная торговля, и допуск россиян на курорты Турции, и тому подобное), но и ситуация в Украине и Черноморском регионе. Чтобы усилить подозрения у западных партнеров по НАТО к Турции, Москва вбросила информацию о том, что "отдельное внимание будет уделено расширению кооперации в высокотехнологических сферах, включительно с военно-техническим сотрудничеством". Видимо, Москва попытается сорвать военно-техническое сотрудничество Анкары с Киевом. Как? Например, предлагая взамен себя и свои деньги – продавать БПЛА Bayraktar не Украине, а России. Или давая другие обещания. Или снова шантажируя прекращением пассажиропотока россиян на турецкие курорты. Только эти приемы уже применялись и турки на них вряд ли поведутся", – считает Игорь Соловей.

Ранее "Телеграф" описывал, какие риски для Украины несет крепчающая Турция и способна ли Анкара сдерживать Россию.

Об амбициях Турции и важности правильно их использовать "Телеграфу" рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, который состоялся 10 апреля, проанализировала для "Телеграфа" кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер.