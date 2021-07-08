"Пыточная вертолетами": полицейские из Анапы прославились, укачав пьяного мужчину на качелях (видео)

В курортной Анапе полицейские решили "покатать" нетрезвого мужчину на качелях, пока ожидали скорую.

Видео попало в Сеть.

Руководство патрульно-постовой службы в ситуации ничего особенного не увидело. По информации из сообщения в Телеграм-канале "Подъем", сотрудники ожидали скорую и просто качнули мужчину.

В комментариях под видео большинство пользователей умилилось ситуации.

Часть пользователей отметила, что качать выпившего мужчину было не лучшей идеей и теперь ему может стать хуже.

По этим же видео в другом источнике пользователь написал, что мужчина трезв и ему плохо.

Анапа недавно "прославилась" в Сети благодаря видео из местного отеля. Там хозяйка отеля обматерила и чуть не кинулась на постояльцев за просьбу убрать в номере.