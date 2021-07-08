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Четверг, 08.07.2021
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"Пыточная вертолетами": полицейские из Анапы прославились, укачав пьяного мужчину на качелях (видео)

"Пыточная вертолетами": полицейские из Анапы прославились, укачав пьяного мужчину на качелях (видео)
02:28 Сегодня Телеграф

В курортной Анапе полицейские решили "покатать" нетрезвого мужчину на качелях, пока ожидали скорую.

Видео попало в Сеть. 

 

Руководство патрульно-постовой службы в ситуации ничего особенного не увидело. По информации из сообщения в Телеграм-канале "Подъем", сотрудники ожидали скорую и просто качнули мужчину. 

В комментариях под видео большинство пользователей умилилось ситуации. 

Анапа комментарии

Анапа комментарии к видео

Часть пользователей отметила, что качать выпившего мужчину было не лучшей идеей и теперь ему может стать хуже. 

анапа комментарий пытки

По этим же видео в другом источнике пользователь написал, что мужчина трезв и ему плохо. 

анапа твиттер

Анапа недавно "прославилась" в Сети благодаря видео из местного отеля. Там хозяйка отеля обматерила и чуть не кинулась на постояльцев за просьбу убрать в номере.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 81

Все по теме:

Россия, Полиция, Анапа, Качеля.
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