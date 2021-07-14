Родственник Путина решил баллотироваться в Госдуму России

Путиных во власти РФ может стать больше. В СМИ появилась информация о том, что документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы уже подал бизнесмен Роман Путин - двоюродный племянник действующего президента России.

Данную новость уже подтвердил помощник Романа Путина Максим Каменев.

Известно, что Роман Путин является сыном двоюродного брата президента и руководит ООО "Путин Консалтинг". Ранее Путин-младший работал в ФСБ, был советником мэра Рязани по безопасности, а также консультировал губернаторов по экономическим вопросам.

В политику Роман пришел совсем недавно: в начале июля его с помощью тайного голосования избрали лидером партии "Народ против коррупции".

Впрочем, по словам помощника новоиспеченного политика Путина, на выборы в Госдуму он пойдет как самовыдвиженец.

Напомним, президент России Владимир Путин обнародовал большую статью, в которой рассуждает об "историческом единстве украинцев и россиян". Статья опубликована на сайте Кремля и переведена на украинский язык. Путин продвигает тезис, что якобы "россияне и украинцы являются одним народом" и размышляет о якобы создании странами Запада проекта "антиРоссия". Политолог Андрей Окара проанализировал для "Телеграфа" меседжи, заложенные Кремлем в этой статье.