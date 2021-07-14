Скачать
Среда, 14.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Вакцины не помогают? В каких странах чаще всего болеют Covid-19
Вакцины не помогают? В каких странах чаще всего болеют Covid-19
Боец ВСУ убит, еще семь ранены на Донбассе: россияне вновь применяют тяжелую артиллерию
Боец ВСУ убит, еще семь ранены на Донбассе: россияне вновь применяют тяжелую артиллерию
Ветераны МВД попытались прорваться в Раду: фото и видео столкновений
Ветераны МВД попытались прорваться в Раду: фото и видео столкновений
Родственник Путина решил баллотироваться в Госдуму России
Родственник Путина решил баллотироваться в Госдуму России

Родственник Путина решил баллотироваться в Госдуму России

Родственник Путина решил баллотироваться в Госдуму России
11:28 Сегодня Телеграф

Путиных во власти РФ может стать больше. В СМИ появилась информация о том, что документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы уже подал бизнесмен Роман Путин - двоюродный племянник действующего президента России.

Данную новость уже подтвердил помощник Романа Путина Максим Каменев. 

Известно, что Роман Путин является сыном двоюродного брата президента и руководит ООО "Путин Консалтинг". Ранее Путин-младший работал в ФСБ, был советником мэра Рязани по безопасности, а также консультировал губернаторов по экономическим вопросам.

В политику Роман пришел совсем недавно: в начале июля его с помощью тайного голосования избрали лидером партии "Народ против коррупции". 

Впрочем, по словам помощника новоиспеченного политика Путина, на выборы в Госдуму он пойдет как самовыдвиженец.

Напомним, президент России Владимир Путин обнародовал  большую статью, в которой рассуждает об "историческом единстве украинцев и россиян". Статья опубликована на сайте Кремля и переведена на украинский язык. Путин продвигает тезис, что якобы "россияне и украинцы являются одним народом" и размышляет о якобы создании странами Запада проекта "антиРоссия". Политолог Андрей Окара проанализировал для "Телеграфа" меседжи, заложенные Кремлем в этой статье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 293

Все по теме:

Россия, Госдума, Владимир Путин, Кумовство, Семья Путина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков опубликовал в соцсетях свое первое фото после подписания заявления об отставке
02 "Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
03 "Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине
04 В РФ парень с девушкой устроили драку в лифте, а затем вернулись отмывать его от крови (видео)
05 "Посмотрите на нее, она голосовала за марихуану!": Тимошенко и Стефанишина устроили скандал в Раде (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это не землетрясение: в российском городе разверзлись гигантские трещины и всплывают трупы (фото, видео)
Это не землетрясение: в российском городе разверзлись гигантские трещины и всплывают трупы (фото, видео)
&quot;Это угроза национальной безопасности&quot;: США жестко предупредили Россию
"Это угроза национальной безопасности": США жестко предупредили Россию
Забил до смерти отверткой и искромсал ножом незнакомца: в Белой Церкви по подозрению в убийствах задержали врача (фото)
Забил до смерти отверткой и искромсал ножом незнакомца: в Белой Церкви по подозрению в убийствах задержали врача (фото)
Зарезала и завалила тело кирпичами: на Житомирщине девочку подозревают в зверском убийстве 14-летнего парня (фото, видео)
Зарезала и завалила тело кирпичами: на Житомирщине девочку подозревают в зверском убийстве 14-летнего парня (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь