Лукашенко уйдет, а в Беларуси будут ненавидеть Путина: в России указали на явный промах Кремля

Известная в России журналистка Юлия Латынина раскритиковала президента РФ Владимира Путина за поддержку оккупантов в Украине и Беларуси. В последней, по словам Латыниной, оккупантом является самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, поддержка которого может обернуться против Москвы в будущем.

Такую мысль журналистка озвучила в эфире радио "Эхо Москвы" в программе "Код доступа".

По словам Латыниной, Путин делает "уникальную" вещь, поддерживая Лукашенко, против которого восстал его же народ.

"Лукашенко рано или поздно все равно уйдет. Он просидит у власти, во всяком случае, не дольше, чем Путин. Лукашенко с треском рухнет. Но после этого Беларусь, которая действительно очень крепко связана с Россией, — после этого белорусы будут ненавидеть Россию, потому что сейчас единственной поддержкой Лукашенко, благодаря чему он находится у власти, является Путин. И вот за эту поддержку диктатора, который много раз его уже объегоривал вокруг пальца, Владимир Владимирович платит будущим стратегическим союзом с Беларусью", - убеждена Латынина.

Напомним, ранее журналистка сравнила Путина с мужем-абьюзером, который пытается вернуть "жену-Украину".