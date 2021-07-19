Гражданская война и крах империи: профессор озвучил три сценария для России

Существуют три сценария, которые могут привести к деконструкции диктаторской системы современной России: гражданская война, полноценный крах империи или консолидация пропутинских сил. Такое мнение высказал профессор политологии Ратгерского университета Александр Мотыль, пишет "Украинская правда".

По его словам, нынешняя Россия - агрессивное и фашистское государство. Такая имперская система в XXI веке выжить не сможет. Насколько долго она продержится - остается только догадываться, но демонтаж путинской России неизбежен.

«Возможны разные сценарии деконструкции системы после Путина. Первый - это период массовых беспорядков и нестабильности, который закончится консолидацией пропутинских сил и вернется к статусу, который существует сейчас, но уже без Путина», - говорит Александр Мотыль.

Другой сценарий - полноценный крах империи и гражданская война. Но распад такой мощи путем насилия имеет большую опасность не только для России и ее соседей, но и для мира. Конечно, бояться нужно не массовой эмиграции и миллионы беженцев. Речь идет о стране с ядерным оружием.

Профессор озвучил и третий сценарий, о котором почти молчат. Россия имеет шанс превратиться в нормальное государство: не демократическую страну, но и не агрессивно-фашистскую.

«Я удивлен, что до сих пор в России есть оппозиция. Я могу представить, что после Путина к власти мог бы прийти демократ. Не обязательно это должен быть Навальный. Может быть и другой. И тогда ситуация в корне меняется. Вместо краха Евразии постепенные изменения могли бы привести к тому, что Россия станет нормальной», - добавил Мотыль.

Профессор подчеркнул, что все эти сценарии на 99% зависят от российского народа. Именно им решать по какому сценарию жить. На это не может повлиять США, Китай или Украина.

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