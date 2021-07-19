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Гражданская война и крах империи: профессор озвучил три сценария для России

Гражданская война и крах империи: профессор озвучил три сценария для России
Обновлено 18:27 Сегодня Телеграф

Существуют три сценария, которые могут привести к деконструкции диктаторской системы современной России: гражданская война, полноценный крах империи или консолидация пропутинских сил. Такое мнение высказал профессор политологии Ратгерского университета Александр Мотыль, пишет "Украинская правда".

По его словам, нынешняя Россия - агрессивное и фашистское государство. Такая имперская система в XXI веке выжить не сможет. Насколько долго она продержится - остается только догадываться, но демонтаж путинской России неизбежен.

«Возможны разные сценарии деконструкции системы после Путина. Первый - это период массовых беспорядков и нестабильности, который закончится консолидацией пропутинских сил и вернется к статусу, который существует сейчас, но уже без Путина», - говорит Александр Мотыль.

Другой сценарий - полноценный крах империи и гражданская война. Но распад такой мощи путем насилия имеет большую опасность не только для России и ее соседей, но и для мира. Конечно, бояться нужно не массовой эмиграции и миллионы беженцев. Речь идет о стране с ядерным оружием.

Профессор озвучил и третий сценарий, о котором почти молчат. Россия имеет шанс превратиться в нормальное государство: не демократическую страну, но и не агрессивно-фашистскую.

«Я удивлен, что до сих пор в России есть оппозиция. Я могу представить, что после Путина к власти мог бы прийти демократ. Не обязательно это должен быть Навальный. Может быть и другой. И тогда ситуация в корне меняется. Вместо краха Евразии постепенные изменения могли бы привести к тому, что Россия станет нормальной», - добавил Мотыль.

Профессор подчеркнул, что все эти сценарии на 99% зависят от российского народа. Именно им решать по какому сценарию жить. На это не может повлиять США, Китай или Украина.

На днях президент РФ Владимир Путин внезапно опубликовал на сайте Кремля большую статью об Украине. Украинский президент на статью своего коллеги отреагировал в привычной манере - троллингом. Заместитель главного редактора издания "Страна.юа" Светлана Крюкова раскритиковала статью российского президента, расставив несколько важных акцентов в своем посте в Facebook.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Кремль, Россия, Путин, Александр Мотыль.
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