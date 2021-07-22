В России назвали условие продления поставок газа через Украину

Россия может продлить транзит газа через Украину после 2024 года, если будет спрос. Такое заявление в связи с соглашением Германии и США по "Северному потоку-2" сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, как передают "РИА Новости".

По его словам, оценки ведущих мировых агентств свидетельствуют о том, что потребность в газе будет только увеличиваться. Этим, по мнению Грушко, и должны руководствоваться конечные потребители.

В МИД РФ заявили, что на желание сохранить сквозные поставки после 2024 года указывает и позиция США. Россия считает, что США делают "титанические усилия", пытаясь заблокировать российский газ в Европе и получить покупателей американского газа.

Грушко отметил, что Евросоюз и США объявили "зеленый курс", позиционируют газ как переходный энергоноситель на пути к полной декарбонизации экономики. В этом ракурсе Россия увидела в действиях Украины противоречие.

"Сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток", - добавил Грушко.

Напомним, у Путина заявили о возможности продления транзита газа через Украину. Россия считает, что это исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности.