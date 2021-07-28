"Больше не партнеры": у Путина сделали заявление в адрес США

США, которые ранее заговорили о препятствиях санкциям против Путина, для России являются не партнерами, а оппонентами. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

"Вряд ли (США) можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению", - сказал Песков.

При этом он уверен, что Путин не раз показывал политическую волю на стабилизацию отношений США и РФ.

Сообщается, что Россию радует тот момент, что страны перешли от "от только пикирования" к "переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием".

Песков положительно оценил работу российских экспертов в Женеве по вопросам стратегической стабильности. По его словам, Россия с помощью таких контактов надеется доносить позиции друг до друга.

Тем временем, в США Россию считают страной-агрессором и говорят, что она должна покинуть оккупированные территории и прекратить войну. Соединенные Штаты называют это долгом РФ. Такое заявление сделал Джордж Кент - временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.