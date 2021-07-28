Скачать
Среда, 28.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
СБУ задержала завербованного российской разведкой украинца: видео спецоперации
СБУ задержала завербованного российской разведкой украинца: видео спецоперации
"Дельта" на пороге: Зеленский рассказал о готовности Украины ко вспышке и наличии кислорода в больницах
"Дельта" на пороге: Зеленский рассказал о готовности Украины ко вспышке и наличии кислорода в больницах
Появилось видео с моментом падения самолёта на Прикарпатье
Появилось видео с моментом падения самолёта на Прикарпатье
Вся жизнь была связана с небом : погибший вблизи Коломыи Игорь Табанюк был одним из самых опытных пилотов Украины
Вся жизнь была связана с небом : погибший вблизи Коломыи Игорь Табанюк был одним из самых опытных пилотов Украины

"Больше не партнеры": у Путина сделали заявление в адрес США

"Больше не партнеры": у Путина сделали заявление в адрес США
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

США, которые ранее заговорили о препятствиях санкциям против Путина, для России являются не партнерами, а оппонентами. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

"Вряд ли (США) можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению", - сказал Песков.

При этом он уверен, что Путин не раз показывал политическую волю на стабилизацию отношений США и РФ.

Сообщается, что Россию радует тот момент, что страны перешли от "от только пикирования" к "переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием".

Песков положительно оценил работу российских экспертов в Женеве по вопросам стратегической стабильности. По его словам, Россия с помощью таких контактов надеется доносить позиции друг до друга.

Почему Байден позволяет Путину побеждать?

Тем временем, в США Россию считают страной-агрессором и говорят, что она должна покинуть оккупированные территории и прекратить войну. Соединенные Штаты называют это долгом РФ. Такое заявление сделал Джордж Кент - временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 277

Все по теме:

США, Россия, Владимир Путин, Дмитирий Песков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это не могло длиться вечно": генерал объяснил, почему Зеленский уволил Хомчака
02 Байден заявил о приближении большой войны и назвал конкретную причину
03 Новым главкомом ВСУ назначен Валерий Залужный: биография генерал-майора
04 Состояние Кравчука ухудшилось: СМИ узнали неприятные подробности
05 Вакцинированные против COVID-19 могут представлять опасность: кто в зоне риска
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Тернопольской области выпал град размером с перепелиное яйцо (фото, видео)
В Тернопольской области выпал град размером с перепелиное яйцо (фото, видео)
Неизвестные заминировали Чернобыльскую АЭС, с объекта никого не выпускают
Неизвестные заминировали Чернобыльскую АЭС, с объекта никого не выпускают
Кетчуп из кабачков: простой рецепт очень вкусного соуса
Кетчуп из кабачков: простой рецепт очень вкусного соуса
На Западе бьют тревогу - Россия может уже сейчас напасть на Украину, как это было после Олимпиады в Сочи
На Западе бьют тревогу - Россия может уже сейчас напасть на Украину, как это было после Олимпиады в Сочи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь