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Армения готова отдать России свою границу с Азербайджаном: чего ждать от россиян на острие конфликта?

Армения готова отдать России свою границу с Азербайджаном: чего ждать от россиян на острие конфликта?
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф

Давний конфликт между Арменией и Азербайджаном не утихает в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Кажется, что очередное перемирие  находится на грани срыва.

Недавняя статья на сайте "Aljazeera"  рассказывает о текущей ситуации и о предложениях, звучащих от армянского правительства. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

На фоне растущей напряженности между Арменией и Азербайджаном, Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разместить российские пограничные войска вдоль границы двух соседних стран.

29 июня он высказал это предложение, поскольку Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, на который обе стороны согласились накануне, при посредничестве России, чтобы остановить смертоносные столкновения на  их совместной границе.

"В сложившейся ситуации я считаю целесообразным рассмотреть вопрос о размещении постов российских пограничников на всем протяжении армяно-азербайджанской границы", - заявил Пашинян на заседании правительства.

Он сказал, что Армения готовится обсудить это предложение с Москвой и что этот шаг позволит проводить работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений.

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Ранее министерство обороны Армении сообщило, что рано утром в четверг азербайджанские войска открыли огонь по армянским позициям на Гегаркуникском участке границы. Армения вынуждена была открыть ответный огонь.

В своем заявлении он охарактеризовал ситуацию как спокойную по состоянию на 7 утра по местному времени.

В заявлении министерства обороны Азербайджана говорится, что армянские силы открыли огонь из автоматов и гранатометов в направлении села в Кельбаджарском районе и применяли ручные гранаты. Азербайджанские силы открыли ответный огонь.

Прекращение огня было объявлено в среду после одного из самых тяжелых пограничных столкновений со времени прошлогодней шестинедельной войны между армянскими силами и азербайджанскими войсками из-за спорного региона Нагорного Карабаха и прилегающих территорий.

Армения заявила, что трое ее военнослужащих были убиты и двое ранены. Азербайджан заявил, что два их бойца получили ранения.

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В прошлом году в ходе боевых действий с сентября по ноябрь азербайджанские войска вытеснили этнические армянские силы с территорий, которые они контролировали с 1990-х годов в Нагорном Карабахе и вокруг него. После этого Россия выступила посредником в мирном урегулировании, и столкновения прекратились.

С тех пор разгорелся кипящий пограничный спор между двумя сторонами, причем обе стороны обвиняли друг друга в отдельных вторжениях на территорию друг друга в последние месяцы. Все это подчеркивает хрупкость нынешнего режима прекращения огня.

Москва разместила в этом районе около 2 тыс миротворцев для наблюдения за соблюдением ноябрьского соглашения.

В четверг, 29 июля, Соединенные Штаты заявили, что осуждают "недавнюю эскалацию насилия вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном" и призвали обе стороны соблюдать свои обязательства по прекращению огня.

"Сохраняющаяся напряженность вдоль границы между Арменией и Азербайджаном подчеркивает тот факт, что только всеобъемлющее решение, в котором рассматриваются все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами и позволить людям региона мирно жить вместе", - заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в своем заявлении.

 Ранее "Телеграф" писал о том, что Азербайджан пошел на сделку с Арменией по обмену пленными.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Конфликт.
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