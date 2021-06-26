Азербайджан намерен увеличить и модернизировать армию: подробности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен увеличить численность вооруженных сил государства.

Об этом он сообщил во время выступления перед представителями ВС Азербайджана во дворце "Гюлистан", передает РИА.

"Армения должна понять, что Азербайджан и дальше будет укрепляться, и это вне сомнения", - сказал Алиев, добавив, что военная мощь его страны будет лишь увеличиваться.

По его словам, Азербайджан учел опыт второй войны за Карабах, после чего были отданы "соответствующие поручения".

В планах страны закупить новое высокотехнологичное вооружение и боевую технику. Кроме того, будет наращена численность вооруженных сил, а в их рядах будут проведены структурные реформы.

Вместе с тем, Алиев заявил, что если Армения будет продолжать свою агрессивную политику, то не сможет восстановить не только свою армию, но и экономическую активность.

Как сообщалось ранее, вторая война за Карабах началась в конце сентября 2020 года, а закончилась спустя около полутора месяца. В ходе военной кампании Азербайджану удалось вернуть под свой контроль часть оккупированных территорий.

10 декабря 2020 года, в Баку прошел военный парад, на котором азербайджанцы показали захваченные в ходе боевых действий трофеи. Кроме них ВС Азербайджана продемонстрировали некоторые образцы своей новейшей военной техники.