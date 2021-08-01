Бывший "зять" Путина со скандалом разводится с беременной женой и требует признать их брак фиктивным

Российский миллионер Кирилл Шамалов, являющийся бывшим мужем Катерины Тихоновой, которую многие называют младшей дочерью президента РФ Владимира Путина,, со скандалом разводиться со своей беременной женой Жанной Волковой.

Об этом сообщают российские СМИ и журналисты.

Так, издание "МК" пишет, что Шамалов требует признать его брак с Волковой недействительным и для этого обратился с иском в суд. В случае если брак признают фиктивным, бизнесмен не будет выплачивать своей экс-возлюбленной денежную компенсацию согласно брачному контракту, который они заключили перед свадьбой.

Причиной иска Шамалова стало якобы то, что Волкова оформила с ним отношения исключительно "из меркантильных соображений" и ради "имущественной выгоды".

К слову, Волкова сейчас находится на последних месяцах беременности и вскоре должна родить Шамалову дочь. Все обвинения мужа в комментарии журналистам она опровергла, заявив, что брачный контракт оформлялся по его инициативе.

А Шамалову в российской прессе уже приписали новый роман, но официального подтверждения этих сведений пока нет. Более того, предполагаемая новая пассия миллионера заявила, что "в первый раз слышит и видит этих людей".

Стоит отметить, что Кирилл Шамалов развелся с предыдущей женой Катериной Тихоновой, предполагаемой дочерью Владимира Путина, после пяти лет брака.

В 2018 году его называли самым молодым долларовым миллиардером России, но с 2019 года ситуация изменилась. И сейчас состояние бизнесмена Кирилла Шамалова оценивают в 950 млн долларов США.

Как сообщалось, в начале марта 2021 года еще одна предполагаемая ("внебрачная") дочь президента России Елизавета Кривоногих (Луиза Розова) была замечена в московском баре "Ровесник", где она провела свой первый диджей-сет.