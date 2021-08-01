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Гигантскую яхту официально богатейшего россиянина заметили у берегов элитного средиземноморского курорта (фото, видео)

Гигантскую яхту официально богатейшего россиянина заметили у берегов элитного средиземноморского курорта (фото, видео)
Обновлено 19:10 Сегодня Телеграф скриншот

142-метровая суперъяхта "Nord", переданная ее владельцу - официально богатейшему россиянину, владельцу "Северстали" Алексею Мордашову, - в первом квартале 2021 года, в конце июля была замечена у побережья Сардинии.

Об этом пишет автор портала "Италия по-русски" Юлиана Клемешова на своей странице в соцсети Facebook.

"К побережью Коста Смеральда прибыла "жемчужина" под названием "Норд", 142-метровая яхта российского олигарха Алексея Александровича Мордашова, который работает в металлургической, энергетической и горнодобывающей отраслях и занимает первое место среди российских миллиардеров в рейтинге Forbes", - написала она.

Яхта_Норд

 Яхта Nord построена на немецкой верфи Lürssen. Как пишет Forbes, судно стало крупнейшим из спущенных на воду в этом году, согласно Boat International Media, и одним из крупнейших в мире: оно займет 10-е место после яхты "A+" королевской семьи Абу-Даби.

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Nord готова принять до 36 гостей в 20 каютах, у нее шесть палуб, одна из которых техническая. Среди особенностей — большой бассейн, джакузи на солнечной террасе, спа-салон, дайвинг-центр, кинотеатр, пляжная зона, зона для барбекю, гараж для тендеров и две вертолетные площадки.

Во сколько новое судно обошлось миллиардеру, неизвестно, финальная стоимость обычно сильно зависит от внутренней отделки... Владелец Noble Community Yachts Кирилл Авдеев считает, что с учетом размеров яхты, ее технических характеристик, вовлеченности мощностей центральной верфи Lürssen в Бремене, стоимости предыдущих проектов дизайнерской компании Nuvolari & Lenard и цен на ближайшие по размеру яхты от той же Lürssen, она может составлять около $500 млн.

"На яхте водоизмещением 9250 т стоит гибридная пропульсивная система. Какая точно система, пока не заявлено, но зная вовлеченность CEO Lürssen Питера Люрсена в дела Фонда Water Revolution, который занимается вопросами экологии в яхтенном бизнесе, очевидно, что яхта будет высоко экологичной", — говорит Авдеев. 

Коста Смеральда (Costa Smeralda), небольшой отрезок побережья на северо-востоке Сардинии, находящийся на территории муниципалитетов Ардзакена и Олбия, по праву считается одним из самых эксклюзивных и элитных курортов мира.

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Константин Мордашов родился 26 сентября 1965г в Череповце (Вологодская область РФ) — российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец 77 % акций, председатель совета директоров  ПАО "Северсталь", генеральный директор ЗАО "Севергрупп", председатель Совета директоров ПАО "Силовые машины", член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО "Свеза". Владелец 26 % немецкой туристической компании TUI Group.

в 2020 году состояние Мордашова оценивалось в 16,8 млрд долларов США и он занимал 4-е место в списке Forbes, однако в феврале 2021 года из-за роста стоимости акций "Северстали" состояние Мордашова достигло 32,1 млрд долларов США и он стал самым богатым человеком в России.

Стоит отметить, что самым богатым россиянином Мордашов считается лишь по версии журнала Forbes. Неофициально же богатейшим человеком в РФ считается президент страны Владимир Путин. Чего стоит только его дворец под Геленджиком, о котором 19 января Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование.

Как выяснил ФБК, в особняке среди прочего находятся 15 спален, кинотеатр, спа, склад грязи, казино, дегустационная комната, кальянная и комната с игровыми автоматами. В сети активно обсуждают дворец российского президента, площадью почти в 18 000 квадратных метров. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Яхта, Алексей Мордашов, Норд, Сардиния, Коста Смеральда.
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