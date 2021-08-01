Гигантскую яхту официально богатейшего россиянина заметили у берегов элитного средиземноморского курорта (фото, видео)

142-метровая суперъяхта "Nord", переданная ее владельцу - официально богатейшему россиянину, владельцу "Северстали" Алексею Мордашову, - в первом квартале 2021 года, в конце июля была замечена у побережья Сардинии.

Об этом пишет автор портала "Италия по-русски" Юлиана Клемешова на своей странице в соцсети Facebook.

"К побережью Коста Смеральда прибыла "жемчужина" под названием "Норд", 142-метровая яхта российского олигарха Алексея Александровича Мордашова, который работает в металлургической, энергетической и горнодобывающей отраслях и занимает первое место среди российских миллиардеров в рейтинге Forbes", - написала она.

Яхта Nord построена на немецкой верфи Lürssen. Как пишет Forbes, судно стало крупнейшим из спущенных на воду в этом году, согласно Boat International Media, и одним из крупнейших в мире: оно займет 10-е место после яхты "A+" королевской семьи Абу-Даби.

Nord готова принять до 36 гостей в 20 каютах, у нее шесть палуб, одна из которых техническая. Среди особенностей — большой бассейн, джакузи на солнечной террасе, спа-салон, дайвинг-центр, кинотеатр, пляжная зона, зона для барбекю, гараж для тендеров и две вертолетные площадки.

Во сколько новое судно обошлось миллиардеру, неизвестно, финальная стоимость обычно сильно зависит от внутренней отделки... Владелец Noble Community Yachts Кирилл Авдеев считает, что с учетом размеров яхты, ее технических характеристик, вовлеченности мощностей центральной верфи Lürssen в Бремене, стоимости предыдущих проектов дизайнерской компании Nuvolari & Lenard и цен на ближайшие по размеру яхты от той же Lürssen, она может составлять около $500 млн.

"На яхте водоизмещением 9250 т стоит гибридная пропульсивная система. Какая точно система, пока не заявлено, но зная вовлеченность CEO Lürssen Питера Люрсена в дела Фонда Water Revolution, который занимается вопросами экологии в яхтенном бизнесе, очевидно, что яхта будет высоко экологичной", — говорит Авдеев.

Коста Смеральда (Costa Smeralda), небольшой отрезок побережья на северо-востоке Сардинии, находящийся на территории муниципалитетов Ардзакена и Олбия, по праву считается одним из самых эксклюзивных и элитных курортов мира.

Константин Мордашов родился 26 сентября 1965г в Череповце (Вологодская область РФ) — российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец 77 % акций, председатель совета директоров ПАО "Северсталь", генеральный директор ЗАО "Севергрупп", председатель Совета директоров ПАО "Силовые машины", член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО "Свеза". Владелец 26 % немецкой туристической компании TUI Group.

в 2020 году состояние Мордашова оценивалось в 16,8 млрд долларов США и он занимал 4-е место в списке Forbes, однако в феврале 2021 года из-за роста стоимости акций "Северстали" состояние Мордашова достигло 32,1 млрд долларов США и он стал самым богатым человеком в России.