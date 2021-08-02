В России блогера приговорили к тюрьме за "припадок" коронавируса в метро (видео)

В России приговорили к реальному тюремному сроку пранкера - гражданина Таджикистана Кароматулло Джаборова, который в феврале прошлого года устроил шоу в московском метро. Блогер упал в вагоне, полном пассажиром, а другие участники "перформанса" начали кричать, мол, это коронавирус, о проявлениях которого в то время было мало известно.

По информации российских СМИ, шутника, который имитировал приступ болезни, признали виновным в хулиганстве и приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима.

К слову, изначально гособвинители просили для Джаборова более строгое наказание - 4 года тюрьмы.

Напомним, российскому блогеру Эдварду Билу вынесли приговор за совершенное ДТП с участием пяти автомобилей.

Ранее "Телеграф" также писал, что осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов продолжает добиваться смягчения приговора. Актер подал кассационную жалобу с просьбой сменить ему колонию общего режима на колонию-поселение.