"Не**й было борзеть": блогеру Эдварду Билу вынесли приговор за совершенное ДТП

1 апреля 2021 года в центре Москвы на Садовом кольце произошло ДТП: столкнулись сразу пять автомобилей, за рулем одного из которых был скандальный российский блогер Эдвард Бил. А результае аварии серьезно пострадала одна женщина, Мария Артемова.

Сначала блогер не признавал свою вину, а после вынесения предварительного приговора покаялся и согласился выплатить компенсацию всем пострадавшим. Стоит отметить, что до заседания суда, которое состоялось 14 июля 2021 года, Бил пожаловался, что участники аварии "начали борзеть", а главной пострадавшей он выплатил уже все, что мог.

Итого, пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы и лишил его права управления транспортными средствами на 3 года. Ограничение свободы означает, что Бил не может покидать место проживания в период с 20:00 до 08:00 следующего дня и выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.

После заседания Бил уже успел прокомментировать решение суда.

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Пользователи сети по-разному восприняли приговор блогера: одни жалеют Била, другие же считают, что он наказания заслуживает.

Ранее, "Телеграф" писал, что осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов продолжает добиваться смягчения приговора. Актер подал кассационную жалобу с просьбой сменить ему колонию общего режима на колонию-поселение.