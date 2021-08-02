Откуда вновь взялся Сурков и почему заговорил о новом ударе по Украине

Информационное пространство всколыхнуло всплывшее интервью бывшего помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, которого называли "куратором" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Он заявил, что Украину "можно вернуть только силой", при этом отметив, что "сила" бывает разная.

О чём говорят подобные заявления? Действительно ли Россия готова к новому витку эскалации с целью вернуть Украину в орбиту своего влияния? "Телеграф" разбирался в ситуации с экспертами.

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий считает, что последние встречи Суркова и розданные им интервью – это точно не уровень, который у него был 5-6 лет назад.

"Скорее всего, Сурков действительно отошел от дел после того, как в определенной степени его проект "Новороссия" не сработал. И, возможно, именно переоценка лояльности и желания жителей Украины встречать русский цветами, стала причиной того, что Сурков уже не принимает участия в формировании внешнеполитической повестки РФ по "украинскому кейсу". И такого рода интервью, возможно, просто попытка напомнить о себе", – говорит Алексей Голобуцкий.

По его мнению, последствия российских действий 2014 года – незаконная аннексия Крыма, оккупация части Донбасса – ударили по самой России. Она всё больше становится типичной автократией, закрытой от мира, окруженной врагами. И слабеющей год от года.

"В этом ракурсе вариант силового решения проблемы с Украиной может стоять у Кремля на повестке дня, – предполагает эксперт. – Всё надо решать до 2024 года. Потому что тогда будет или транзит власти, или окончательное понимание, что Путин становится пожизненным монархом. И возможности у России с каждым годом – всё меньше Агрессия обходится дорого".

В то же время, отмечает Алексей Голобуцкий, есть вероятность, что недавняя путинская статья об украинцах и россиянах как о едином народе – это признак грядущей агрессии, как считают некоторые эксперты, а как раз наоборот.

"Есть вариант, что РФ смирилась с ситуацией. И решила просто ждать, что Украина сама завалится от груза проблем, которых действительно немало. А Запад разведет руками (мы сделали, что могли) и отвернется, давая возможность России подтянуть под себя если не всю, что часть Украины. Как бы то ни было, но подобного рода сурковские и путинские рефлексии никуда не денутся. Наша задача – не дать им осуществиться ни в каком виде", – резюмирует Алексей Голобуцкий.

Политолог-международник, политический эксперт Богдан Мирошников отмечает: "Далеко не в первый раз бывшие ведущие медиаперсоны Путина или "русского мира" в целом после ухода с постов начинают нести ахинею, когда уходят в самостоятельное плавание. Сначала эту технологию испытали на террористе Гиркине, который "рубал правду-матку", но контролируемо. Сейчас вот достали из пыльного чулана Суркова, которого Путин уволил за провал проекта "Новороссия". А так как проект мертвый, то всё, что остается Суркову - тявкать в телеэфирах. Возможно, он таким способом ищет нового хозяина, чтоб пригреться под чьим-то крылышком".

По мнению Богдана Мирошникова, в Украине редко учитывают, что такие высказывания могут делаться в личных интересах для внутреннего российского потребителя.

Отметим, что ранее Суркова называли куратором псевдореспублик, которые Россия спонсирует на Донбассе. Он же являлся одним из создателей и идеологов плана "Новороссия", который предполагал захват РФ восьми областей на Юге и Востоке Украины в 2014 году. Некоторые эксперты считают, что план провалился из-за вооруженного ответа украинских добровольцев, другие же допускают, что этот сценарий пока просто поставили на паузу.

Усиленное внимание к заявлению Суркова может быть уделено в связи со статьей Путина об "историческом единстве украинцев и россиян", обнародованной существенно позже - 12 июля.

Некоторые западные обозреватели расценивают статью Путина как идеологическую подготовку к новому витку войны против Украины.