В России хотят запретить въезд за притеснения русскоговорящих

В российской Госдуме хотят "проработать меры реагирования" на ситуации притеснения русскоговорящих. Среди них - возможный запрет на въезд в Россию.

Об этом в своем Телеграм канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Российские депутаты заговорили о таких мерах защиты носителей русского языка после нападения на продавщицу в Киргизии. В столице страны Бишкеке мужчина агрессивно потребовал кассира разговаривать с ним на киргизском.

Коснутся ли меры подобные меры защиты русскоязычных других стран - в сообщении спикера не сказано. Подобная ситуация с зеркальным отображением произошла в июле в Киеве. Там покупателя избили в ответ на просьбу обслуживать на украинском языке.

Отметим, что накануне "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал тем, кто считает себя русским, но живет в Донецкой и Луганской областях уезжать в Россию.