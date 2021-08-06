Взгляд со стороны: как Украина должна относиться к трактату Путина о "едином народе"

Недавно опубликованная Владимиром Путиным статья об историческом единстве россиян и украинцев вызвала множество откликов, в большинстве своем мрачных и тревожных.

Том Уорнер, киевский корреспондент "Financial Times" с 2001 по 2006 год, который сейчас живет в Нью-Йорке, в своей статье на сайте "Atlantic Council" делится своим мнением о том, как нужно реагировать на подобные высказывания, в корне отрицающие право украинского народа на самоопределение. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Суть длинного пропагандистского трактата Путина находится в его заключительном разделе, где он пытается оправдать свои вторжения и оккупацию Крыма и юго-востока Украины двумя тысячами желчных слов и наглых обвинений, направленных на политических лидеров Украины. Далее, он прямо предупреждает, что их "антироссийский проект" непременно "разрушит их страну".

Хотя обвинения, содержащиеся в эссе Путина, ранее неоднократно транслировались кремлевскими СМИ, такая большая концентрация заявлений, подписанных президентом России, вызывает беспокойство. Самое главное, Путин ясно дал понять, что он придерживается двух крайне конфронтационных позиций: что Россия имеет исторически обоснованное право контролировать Украину, и что отношения США и ЕС с Украиной представляют собой злобную империалистическую эксплуатацию, направленную на ослабление России.

Как человек, который на протяжении большей части 2000-х годов работал украинским корреспондентом "Financial Times", я хотел бы поделиться своими мыслями по вопросу о том, как Украина может наиболее эффективно дать отпор извращенной истории Путина.

1. Никогда не отвечайте прямо на некачественную историю

Все историки знают это правило, и на то есть очень веские причины. Откликаться на непрофессиональные произведения псевдоистории унизительно. Кроме того ваше внимание придает им неуместное достоинство и значимость. Текст Путина - это, по сути, самоопубликованная статья. Она не была опубликована в авторитетном журнале. Рецензирование не проводилось. Путин делает заведомо ошибочные утверждения и помещает множество правильных утверждений в манипулируемые контексты по риторическим, а не по веским историческим причинам. Журналисты и аналитики обязаны реагировать на каждую публикацию президента России. Но правильный ответ историков на попытку Путина писать историю - холодное молчание.

2. Не копируйте методы Путина

Исторический трактат Путина - это стандартный труд националистической историографии с риторическими методами, типичными для этого жанра. В основе его эссе лежит негласное предположение о том, что история - это судьба, подкрепленное параллелями, проведенными между далеким прошлым и недавними событиями. Они тщательно подобраны, чтобы направить надежды читателя на будущее в желаемом писателем направлении. Подобное манипулирование людьми с помощью политически мотивированной историографии оказало огромное влияние на современную историю, особенно на формирование современных национальных государств, но также и на оправдание великих войн 20-го века.

Когда какая-то страна становится целью враждебной псевдоистории, естественно стремиться противопоставить ей различные параллели из далекого прошлого, которые вызывают сопротивление. В конце концов, люди, живущие в странах, которым угрожают более крупные соседи, должны поддерживать боевой дух и подбадривать друг друга. Проблема с рассказыванием романтизированных героических легенд прошлого заключается в том, что они, как правило, полагаются и подкрепляют это очень мрачное, угнетающее и ошибочное предположение о том, что история - это судьба. И вообще, это не 19-й и даже не 20-й век. Кажется маловероятным, что романтические сказки средневековья станут вирусными в TikTok.

3. Продолжайте публиковать настоящую историю

Ценность подлинной истории объяснить непросто. На мой взгляд, ближайшая параллель - это комедия, которая нравится людям по более очевидной причине: комедия снимает наши тревоги и избавляет нас от них, когда мы рискуем слишком серьезно относиться к себе. История напоминает нам, насколько коротко наше время на Земле и насколько тщетными кажутся большинство человеческих усилий, если наблюдать за ними с расстояния в десятилетия или столетия. Для тех из нас, кто в конечном итоге становится историком, невероятно увлекательно обнаруживать странные и невероятные цепочки обстоятельств, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня.

Театрализованная псевдоистория может быть очень интересной. Но псевдоистория, которую предпочитает Путин, является бессмысленно технической и трудно предсказуемой. Только подлинная история увлекательна, и не только потому, что она произошла на самом деле. Некоторые исторические истории, такие как подготовка ко Второй мировой войне, могут преподать важные уроки. Другие напоминают нам, что мир всегда более взаимосвязан, чем кажется, например, ключевую роль, которую экспорт зерна из нынешней южной Украины сыграл в войнах между древними Афинами и Спартой.

4. Копайте глубже с новыми технологиями

Нет, я не буду больше говорить ни о TikTok, ни о нововведениях в оборонных технологиях, хотя другие должны об этом говорить. Я считаю, что открытие забытой истории становится все более технологичным. Мы постоянно улучшаем способность видеть сквозь землю, и Украина, с ее по-прежнему многочисленными захороненными и незакрытыми объектами всех эпох, должна приглашать людей опробовать новые технологии, где бы они ни захотели. В 2015 году был сделан большой шаг вперед в извлечении человеческой ДНК из древних скелетов, которые, как оказалось, могут оставаться свежими в течение очень долгого времени внутри очень плотной косточки внутреннего уха. По всей Украине похоронено бесчисленное количество этих маленьких ушных косточек, ожидающих своего исследования.

Нет необходимости в ДНК, чтобы опровергнуть утверждение Путина в стиле XIX века о том, что русские и украинцы являются "одним народом" (эта фраза обычно переводится как "один народ", но на самом деле она ближе по значению к "одной расе"). А что, если бы мы могли представить себе мир, в котором украинцы и русские каким-то образом произошли от своего рода проторусско-украинских Адама и Евы? Готовы ли украинцы принять Путина как своего хозяина?

Не отвечайте на этот вопрос. Слишком много других реальных и интересных вопросов, на которые еще предстоит ответить. Уникальное положение Украины на основных сухопутных, речных и морских путях, соединяющих Европу и Азию, сделало ее, возможно, самым оживленным районом миграции людей из палеолита в современную эпоху. Сочетание современных методов археологии и извлечения древней ДНК дает необычайные возможности для восстановления историй миграции, о которой раньше можно было только догадываться.

5. Оставьте крайности

Украинские историки часто жалуются, что их и их взгляды игнорируются, в то время как российские историки легче публикуются, а иногда даже получают широкое признание на международном уровне. Это действительно часто происходило, но сейчас все меняется, и коллективное мировоззрение международного научного сообщества гораздо более открыто для убеждения, чем может показаться. Задача состоит в том, чтобы быть убедительным.

Одна из основных причин, по которой украинские историки изо всех сил стараются быть услышанными, заключается в том, что слишком многие одержимы демонстрацией так называемого "автохтонного развития", что означает развитие, происходившее среди коренных жителей без внешнего влияния. Это интеллектуальная мода, восходящая к национализму 19 века, когда новые национальные государства считали важным привить национальную гордость, демонстрируя, что их предки сделали то или это раньше, чем другие люди. Историк стал чем-то вроде болельщика давно умерших людей, а археологические раскопки превратились в конкурс на призы, в котором голубая лента досталась искателю старейшего в мире штучки.

Эта мода начала исчезать в США и некоторых странах Европы в начале 20 века. Но в фашистских и коммунистических государствах это стало своего рода доктриной. А когда коммунизм рухнул и новая волна национализма прокатилась по Центральной и Восточной Европе, слишком много историков превратились из марксистов, одержимых автохтонией, в националистов, одержимых автохтонией. Все бывшие советские республики и сателлиты в той или иной степени все еще обременены этой традицией, и во многих азиатских странах ситуация аналогична.

Настаивать на автохтонном развитии имеет смысл, если кто-то изучает доколониальную Америку. Практически повсюду, особенно в такой стране, как Украина, люди превращаются в чудаков и манипуляторов доказательствами, которые проводят археологические раскопки, не применяя передовой опыт, и публикуют материалы с такой неточной и агрессивной интерпретацией, что никто не может понять, что на самом деле было найдено. В худших случаях, а в Украине таких случаев, к сожалению, было много, законное финансирование иссякает, и раскопки на черном рынке процветают, на которых сохраняются только коллекционные артефакты и разрушается важнейший контекст, позволяющий историкам понять, когда, где и почему они были сделаны.

6. Создавайте союзы с зарубежными историками

Одним из результатов, которые я ожидаю от продвижения Путина в историографию, является то, что российские историки теперь почувствуют все большее давление, чтобы поддержать его, взяв старомодные националистические линии в своих научных публикациях. Между тем зарубежные эксперты по России будут по-прежнему жаждать свежих и достоверных исследований. Поскольку действительно, правда, что российская и украинская истории очень тесно связаны, украинцы не должны уклоняться от помощи в заполнении этого пробела.

Одна из очевидных областей совпадения - это раннее основание государства Русь, которое пересекало современные границы Украины, Беларуси и России. Моя любимая недавняя работа по этой теме - прекрасная книга Кристиана Раффенспергера об обширных связях государства Русь с остальной Европой. Естественно, Путин в своем пересказе пропустил эту тему и почти не упомянул скандинавские корни русской элиты.

Одна из величайших проблем в раскрытии истории ранней Руси - объяснить, как и когда викинги распространились на юг до Украины из своего самого раннего известного поселения к востоку от Балтики, в месте, которое сейчас называется Старая Ладога, к востоку от Санкт-Петербурга. По мере накопления доказательств того, что самые ранние писатели истории Руси, работавшие в 11 и 12 веках, имели лишь смутное представление о событиях 10 века и очень мало реальных знаний о 9 веке, ученые теперь пытаются сопоставить другие доказательства вместе. Это сопровождалось многочисленными спорами в течение последних тридцати лет о том, привлекают ли предположения российских, украинских, скандинавских или других историков слишком много или слишком мало внимания. Все это будет прахом на ветру, как только будут найдены убедительные доказательства.

Еще одна тема пересечения границы, требующая дальнейшего изучения, - это ранняя история украинского, белорусского и русского языков. Поскольку государство Русь и его преемники использовали слегка локализованный древнеболгарский язык для своей письменности до начала современной эпохи, письменные свидетельства крайне редки, и многому нужно научиться, изучая современные диалекты. Русские националисты предпочитают воображать, будто славяне в государстве Русь говорили на общем "древнерусском" языке, поэтому хороших работ по старому диалектическому разнообразию очень мало. Некоторые из них все еще существуют в частях России, расположенных к северу от Украины и к востоку от Беларуси и стран Балтии, но неуклонно исчезают.

Точно так же экспансия государства Русь в Центральную Россию и славянизация ее финно-угорских народов все еще плохо изучены. Русские националисты, кажется, воображают, что признание финно-угорских предков каким-то образом сделает их менее славянскими, что глупо. Я уверен, что со временем русские сами научатся любить свои финно-угорские стороны, точно так же, как в Британии резко возродился интерес к кельтской истории.

Ранее "Телеграф" писал о том, что слова Зеленского о возвращении Крыма домой в Украину взбудоражили армию РФ.