Россияне открыли неправильный памятник борщу (фото, видео)

В Курске, РФ открыли памятник борщу. Скульптура состоит из позолоченного продуктового набора, который используют для приготовления украинского блюда. Правда - постной версии борща.

Об открытии скульптуры сообщило издание МК в Черноземье.

(Фото: Курский комитет культуры)

Внимательные пользователи сети обратили внимание, что в борще по-курски не хватает одного важного ингредиента - мяса.

"Какая жизнь — такой и борщевой набор. Не до мяса нынче", — прокомментировали видео.

Разместилась скульптура возле местной галереи "АЯ", ее сделали в честь Общепланетарного дня художника. Этот праздник 27 лет назад придумал Олег Радин, который и является автором скульптуры борщу. Отметим, что каждый год в этот день открывают небольшую скульптуру.

По словам автора - борщ это любимое блюдо художников.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия уже пыталась присвоить себе авторство украинского борща. К скандальной истории присоединилась даже актриса кино для взрослых Саша Грей, которая решила попробовать себя в качестве кулинарного блогера.