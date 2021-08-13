Вон из страны: из России выгоняют британскую журналистку за неудобный вопрос Лукашенко

В России отказались продлевать рабочую визу журналистке британской телерадиовещательной корпорации "ВВС" Сары Рейнсфорд из-за того, что она во время "Большого разговора с президентом" поставила неудобный вопрос непризнанному международным сообществом правителю Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает телеканал "Россия 24".

По данным СМИ, журналистка должна покинуть РФ до конца месяца.

Все из-за ее вопроса к Лукашенко, не считает ли он, что потерял легитимность после жестоких репрессий в стране.

Очевидно, что непризнанному международным сообществом президенту этот вопрос не понравился, поэтому журналистку решили как можно скорее отправить из Россиию.

О Саре Рейнсфорд известно, что она имеет довольно-таки огромный опыт и работает в сфере журналистики много лет. По данным СМИ, раньше Рейнсфорд занималась своей профессией в Гаване, Стамбуле и Мадриде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время пресс-конференции 9 августа Лукашенко допустил возможность третьей мировой войны и заявил, что Россия в этом случае может разместить в Беларуси не одну военную базу, а переместить всех своих военных.

Кроме того, в пятницу, 13 августа, Лукашенко снова сказал, что третья мировая война может произойти - "Это не шутка".