Бывшая любовь Леонардо Ди Каприо показала образ в элегантном черном платье (фото)

27-летняя актриса похвасталась шикарной фигуркой

Американская актриса и модель Камила Морроне знает толк в утонченной красоте. Знаменитость, которой в июне исполнилось 27 лет, давно продемонстрировала свою любовь к черным нарядам. В этот раз бывшая девушка голливудского красавца Леонардо Ди Каприо показала, как носить темное платье длины макси в летний сезон.

Камила Морроне посетила мероприятие Exploration of Tactility, организованное французской маркой шампанского премиум-класса Dom Pérignon. Событие состоялось в четверг, 18 июля, в небольшом городке Уотер-Милл, Нью-Йорк.

Модель пришла на светскую встречу в шикарном длинном черном платье на бретельках. Свой образ Камила дополнила классическими черными туфлями на высоком каблуке. Актриса была практически без украшений, если не считать стильный серебряный браслет на правой руке.

Фото: Getty Images

Напомним, что Камила Морроне начала встречаться с актером Леонардо Ди Каприо в начале 2017 года, несмотря на разницу в возрасте в 23 года. В 2022 году их отношения закончились разрывом.

Фото: Getty Images

Камила и Леонардо 28 ноября 2018 года в Париже. Фото: Getty Images

Камилла начала свою карьеру в модельном бизнесе в юном возрасте. Она позировала для таких журналов, как Vogue и Love Magazine, а также для каталогов Victoria's Secret. В 2016 году она впервые вышла на подиум на показе Moschino.

В 2014 году Камилла снялась в фильме Джеймса Франко "Буковски". Затем, в 2018 году, она появилась в триллере "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом. В 2023 году снялась в сериале "Дейзи Джонс и The Six".

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