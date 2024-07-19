Колишня любов Леонардо Ді Капріо показала образ в елегантній чорній сукні (фото)

27-річна актриса похвалилася шикарною фігуркою

Американська актриса і модель Каміла Морроне розуміється на витонченій красі. Знаменитість, якій у червні виповнилося 27 років, давно продемонструвала свою любов до чорних вбрань. На цей раз колишня дівчина голлівудського красеня Леонардо Ді Капріо показала, як носити темну сукню довжини максі у літній сезон.

Каміла Морроне відвідала захід Exploration of Tactility, організований французькою маркою шампанського преміумкласу Dom Pérignon. Подія відбулася у четвер, 18 липня, у невеликому містечку Вотер-Мілл, Нью-Йорк.

Модель прийшла на світську зустріч у шикарній довгій чорній сукні на бретельках. Свій образ Каміла доповнила класичними чорними туфлями на високих підборах. Актриса була практично без прикрас, якщо не брати до уваги стильний срібний браслет на правій руці.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Каміла Морроне почала зустрічатися з актором Леонардо Ді Капріо на початку 2017 року, попри різницю у віці 23 роки. 2022 року їхні стосунки закінчилися розривом.

Фото: Getty Images

Каміла та Леонардо 28 листопада 2018 року в Парижі. Фото: Getty Images

Камілла розпочала свою кар’єру у модельному бізнесі в юному віці. Вона позувала для таких журналів, як Vogue та Love Magazine, а також для каталогів Victoria’s Secret. 2016 року вона вперше вийшла на подіум на показі Moschino.

У 2014 році Камілла знялася у фільмі Джеймса Франка "Буковскі". Потім, у 2018 році, вона з’явилася у трилері "Жага смерті" з Брюсом Віллісом. У 2023 році знялася в серіалі "Дейзі Джонс та The Six".

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