Заявил о романе с Поляковой и выбросил туфли через окно: что известно об "экс-любовнике" певицы Владе Мицкевиче и как он выглядит

Экс-участник "МастерШеф" даже "слил" интимные фото с певицей

Весной этого года известный украинский кулинар и экс-участник шоу "МастерШеф" заявил, что у него были отношения с певицей Олей Поляковой. Шоумен даже показал общие фото со звездой интимного характера.

На фотографиях он целуется и обнимается со звездой. Блогер также показывал квартиру, в которой он якобы жил с Олей Поляковой. Влад Мицкевич даже выбросил женские туфли через окно и заявил, что это обувь певицы. Позже Мицкевич быстро дал заднюю, заявив, что в ночь своих признаний он употреблял алкоголь и антидепрессанты. Он заявил, что вся информация об их романе — ложь и кливита.

Позже Влад Мицкевич выпустил песню под названием "Королева". На заставке — силуэт женщины, очень похожей на Олю Полякову. Однако кулинар не подтвердил и не опроверг тот факт, что трек посвящен певице.

Сама Полякова после неожиданных сторис Мицкевича призналась, что они действительно дружили и ей больно от такого поступка кулинара. " Мы работали, он был у меня дома. Даже те фото, которые он разместил, были сняты у меня на заимке и у меня в бане. Этот человек дружил с моей семьей, понимаете?", – ответила Оля Полякова.

Действительно ли был роман у Влада Мицкевича и Оли Поляковой

После своих ночных сторис с признанием об отношениях с певицей, Влад Мицкевич долго интриговал подписчиков разными признаниями. То он опроверг все сплетни, которые сам распространил, то снова говорил, что у них были отношения. Оля Полякова комментировала эту ситуацию всего один раз во время прямого эфира. Певица все возражала.

Более того, недавно звезда выложила фото со своим мужем Вадимом Буряковским. Певица поздравила любимого с годовщиной их свадьбы и показала архивное фото.

Где сейчас Влад Мицкевич

В настоящее время Влад Мицкевич снимает видео на кулинарную тематику. Блогер делится рецептами со своими подписчиками в TikTok. Об Оле Поляковой он больше не упоминает в соцсетях. Недавно также оказалось, что у Влада Мицкевича есть сын и жена. Правда, бывшая. Об этом он рассказал в программе "33 вопроса для Люкс ФМ".

Блогер также выкладывает видео с девушкой. Она, вероятно, его избранница. Однако своей любимой Влад Мицкевич ее не называет.

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