Заявив про роман з Поляковою і викинув туфлі через вікно: що відомо про "екскоханця" співачки Влада Міцкевича та як він виглядає

Ексучасник "МастерШеф" навіть "злив" фото зі співачкою

Навесні цьогоріч відомий український кулінар та ексучасник шоу "МастерШеф" заявив, що у нього були стосунки зі співачкою Олею Поляковою. Шоумен навіть показав спільні фото з зіркою інтимного характеру.

На світлинах він цілується та обіймається з зіркою. Блогер також показував квартиру, в якій він нібито жив з Олею Поляковою. Влад Міцкевич навіть викинув жіночі туфлі через вікно і заявив, що це взуття співачки. Пізніше Міцкевич швидко дав задню, заявивши, що в ніч своїх зізнань, він вживав алкоголь та антидепресанти. Він заявив, що всі інформація про їхній роман — брехня і клівіта.

Пізніше Влад Міцкевич випустив пісню під назвою "Королева". На заставці — силует жінки, яка дуже схожа на Олю Полякову. Однак кулінар не підтвердив та не спростував той факт, що трек присвячений співачці.

Сама Полякова після неочікуваних сторіс Міцкевича зізналася, що вони дійсно дружили і їй боляче від такого вчинку кулінара. "Ми працювали, він був у мене вдома. Навіть ті фото, які він розмістив, були зняті в мене на заїмці і в мене в бані. Ця людина дружила з моєю сім'єю, розумієте?", — відповіла Оля Полякова.

Чи дійсно був роман у Влада Міцкевича та Олі Полякової

Після свої нічних сторіс з зізнанням про стосунки зі співачкою, Влад Міцкевич довго інтригував підписників різними зізнаннями. То він спростував усі плітки, які сам розповсюдив, то знову казав, що у них були стосунки. Оля Полякова коментувала цю ситуацію лише один раз під час прямого ефіру. Співачка все заперечувала.

Щобільше, нещодавно зірка виклала фото зі своїм чоловіком Вадимом Буряковським. Співачка привітала коханого з річницею їхнього весілля і показала архівне фото.

Де зараз Влад Міцкевич

Зараз Влад Міцкевич знімає відео на кулінарну тематику. Блогер ділиться рецептами зі своїми підписниками у TikTok. Про Олю Полякову він більше не згадує в соцмережах. Нещодавно також виявилося, що у Влада Міцкевича є син та дружина. Щоправда, колишня. Про це він розповів у програмі "33 запитання для Люкс ФМ".

Блогер також викладає відео з дівчиною. Вона, ймовірно, його обраниця. Однак своєю коханою Влад Міцкевич її не називає.

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