Ушел от Басты и отменил концерты в России: где сейчас и что говорит о войне украинский рэпер T-Fest (фото)

T-Fest редко стал появляться в медийном пространстве

Многие украинские артисты получили всеобщую популярность и славу, работая в Российской Федерации. Но война заставила их пересмотреть свои приоритеты. В числе тех, кто разорвал связи со страной-агрессором оказалась певица Анастасия Приходько, а также рэпер T-Fest.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится украинский артист и какими был его творческий путь. Также мы узнали, что T-Fest говорит о войне.

Как начиналась карьера T-Fest

Украинский рэпер T-Fest (Кирилл Незборецкий) родился в 1997 году в Черновцах и с детства увлекался музыкой вместе со своим братом Максом. В 11 лет Кирилла очень увлек хип-хоп и творчество рэпера Schokk, поэтому он начал делать каверы на его треки.

T-Fest начинал творчество в Украине

T-Fest писал песни, выкладывал свои работы на просторах интернета, в 2012 году даже записал с Schok трек "Гори со мной", но желаемой популярности получить не мог. После этого юноша пропал на два года, написав в социальных сетях, что уходит на "перезагрузку".

T-Fest на концерте в Одессе

В 2016 году T-Fest меняет имидж, меняет звучание и представляет песню "Мама разрешила", которая очень быстро пришлась по вкусу ценителям его творчества. Артист начинает выпускать трек за треком, новые клипы и обращает на себя внимание изданий и разных музыкальных лейблов. В этом же году он представляет свой дебютный альбом "0372".

T-Fest стал резидентом Gazgolder

В 2017 году Кирилл Незборецкий записывает песню с известным рэпером Скриптонитом под названием "Ламбада"и заключает контракт с лейблом Gazgolder, совладельцем которого является Баста. Вскоре T-Fest представляет новый трек "Улети", который имеет колоссальный успех.

Украинский рэпер остался развивать свое творчество в России, был участником многих программ, гастролировал как по России, так и по Украине и другим странам. С каждым годом армия его фанатов становилась больше. Он выпускает альбом "Молодость 97'", "Иностранец", "Цвети или погибни", "Выйди и зайди нормально", "Любовь/грустно" и множество других синглов.

T-Fest строил карьеру в России

Как сейчас выглядит T-Fest и что говорит о войне

В феврале 2024 года, когда Российская Федерация начала полномасштабное выступление, рэпер T-Fest на своей странице в Instagram публично осудил войну, заявил, что разорвал контракт с Gazgolder и отменил все свои концерты в России. Артист выехал из страны и заявил, что он украинец и кроме как поддерживать свою страну у него нет другой позиции.

T-Fest поддержал Украину в войне

Артист заявил, что вместе со своей командой проводил благотворительные концерты в Польше, но выступал с российским репертуаром. В 2022 году он представил свою первую песню на украинском языке "Дай мені звикнути".

T-Fest живет сейчас в Европе

Сейчас рэпер не комментирует войну в социальных сетях и не высказывается по поводу своей позиции, хотя в строчках его песен можно найти многие посыли. Артист получал много хейта за то, что продолжает писать и разговаривать на российском языке, поэтому вскоре заявил, что начал заниматься благотворительностью не публично.

T-Fest продолжает заниматься творчеством

T-Fest живет в Европе, недавно посетил Норвегию, и продолжает развивать свое творчество, выпуская новые хиты. После ухода из Gazgolder, он вместе с близкими друзьями создал свой лейбл LEMNISKATA. В 2023 году он выпустил еще один украиноязычный трек под названием "Вечори".

T-Fest в Норвегии

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