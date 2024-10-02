Пішов від Басти та скасував концерти в Росії: де зараз і що говорить про війну український репер T-Fest (фото)

T-Fest рідко став з’являтися у медійному просторі

Багато українських артистів здобули загальну популярність і славу, працюючи в Російській Федерації. Але війна змусила їх переглянути пріоритети. Серед тих, хто розірвав зв’язки з країною-агресором, виявилася співачка Анастасія Приходько, а також репер T-Fest.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває український артист і яким був його творчий шлях. Також ми дізналися, що T-Fest говорить про війну.

Як розпочиналася кар’єра T-Fest

Український репер T-Fest (Кирило Незборецький) народився в 1997 році в Чернівцях і змалку захоплювався музикою разом зі своїм братом Максом. У 11 років Кирило дуже захопив хіп-хоп та творчість репера Schokk, тому він почав робити кавери на його треки.

T-Fest розпочинав творчість в Україні

T-Fest писав пісні, викладав свої роботи на просторах інтернету, у 2012 році навіть записав зі Schok трек "Гори со мной", але бажаної популярності здобути не міг. Після цього юнак зник на два роки, написавши в соціальних мережах, що йде на "перезавантаження".

T-Fest на концерті в Одесі

У 2016 році T-Fest змінює імідж, змінює звучання і представляє пісню "Мама дразрешила", яка дуже швидко припала до смаку поціновувачам його творчості. Артист починає випускати трек за треком, нові кліпи та звертає на себе увагу видань та різних музичних лейблів. Цього ж року він представляє свій дебютний альбом "0372".

T-Fest став резидентом Gazgolder

У 2017 році Кирило Незборецький записує пісню з відомим репером Скриптонітом під назвою "Ламбада" і укладає контракт із лейблом Gazgolder, співвласником якого є Баста. Незабаром T-Fest представляє новий трек "Улети", який має колосальний успіх.

Український репер залишився розвивати свою творчість у Росії, був учасником багатьох програм, гастролював як Росією, так і Україною та іншими країнами. З кожним роком армія його фанатів ставала більшою. Він випускає альбом "Молодость 97’", "Иностранец", "Цвети либо погибни", "Вийди и зайди нормально", "Любовь/грустно" та безліч інших синглів.

T-Fest будував кар’єру у Росії

Як зараз виглядає T-Fest і що говорить про війну

У лютому 2024 року, коли Російська Федерація розпочала повномасштабний виступ, репер T-Fest на своїй сторінці в Instagram публічно засудив війну, заявив, що розірвав контракт із Gazgolder і скасував усі свої концерти в Росії. Артист виїхав із країни й заявив, що він українець і окрім як підтримувати свою країну він не має іншої позиції.

T-Fest підтримав Україну у війні

Артист заявив, що разом зі своєю командою проводив благодійні концерти у Польщі, але виступав із російським репертуаром. У 2022 році він представив свою першу пісню українською мовою "Дай мені звикнути".

T-Fest живе зараз у Європі

Зараз репер не коментує війну в соціальних мережах і не висловлюється щодо своєї позиції, хоча в рядках його пісень можна знайти багато посилань. Артист отримував багато хейту за те, що продовжує писати та розмовляти російською мовою, тому незабаром заявив, що почав займатися благодійністю не публічно.

T-Fest продовжує займатися творчістю

T-Fest живе в Європі, нещодавно відвідав Норвегію і продовжує розвивати свою творчість, випускаючи нові хіти. Після виходу з Gazgolder, він разом із близькими друзями створив свій лейбл LEMNISKATA. У 2023 році він випустив ще один україномовний трек під назвою "Вечори".

T-Fest у Норвегії

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