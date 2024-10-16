Бывшая назвала его "тираном и насильником": что известно о первом браке Войтенко и кто его жена сейчас

Актер скандально расстался

Личная жизнь украинского актера Константина Войтенко давно вызывает повышенный интерес, ведь первый его брак завершился громким разводом и обвинениями в домашнем насилии. Однако звезда сериала "Домик на счастье" недолго оставался один — в 2024 году он вновь женился. Совсем недавно вместе с новой супругой Константин отметил первую годовщину брака.

Сегодня, 23 августа, Константину Войтенко исполнилось 37 лет. "Телеграф" решил выяснить, что известно о первом браке актера и кто стал его новой избранницей.

Что известно о первом браке Константина Войтенко

Константин Войтенко и Валентина Маринина поженились в августе 2015 года. А через год у них родилась дочь Эмилия. Однако их брак не был безоблачным. В 2021 году стало известно, что в союзе актера случился кризис. После этого пара пробыла в отношениях еще год, но все же решила развестись.

Константин Войтенко вместе с первой женой и дочерью

В сентябре 2023 года Валентина Маринина заявила, что в браке Войтенко был насильником и тираном и рассказала о том, что вызвала полицию из-за домашней драки. Такие заявления женщины вызвали широкий резонанс.

Да, мой бывший муж и известный актер Константин Войтенко — домашний тиран с, предполагаю, нарциссическим расстройством психики и насильник Валентина Маринина

Актер несколько дней не комментировал эту ситуацию. Однако не стал молчать и позже осветил свою позицию. Константин отрицал факт домашнего насилия и сказал, что бывшая просто пытается уничтожить его репутацию и карьеру.

Первый брак Войтенко закончился громким разводом, Фото: viva.ua

Что известно о втором браке Константина Войтенко

После тяжелого развода, как рассказывал звезда "Домика на счастье", он думал, что больше никогда не женится. Но судьба внесла свои коррективы. В начале полномасштабной войны Константин активно занимался волонтерской деятельностью и встретил дизайнера Наталью Каминскую, которая на несколько дней вернулась в Украину из Польши.

С девушкой он был ранее знаком, но между ними завязалось общение, а затем переписки, ведь Наталья уехала снова за границу. Но уже через месяц взяла сына и вернулась домой, и влюбленные уже не расставались.

Константин Войтенко быстро нашел новую любовь

Константин сделал предложение возлюбленной 14 февраля — в День всех влюбленных. В июне 2024 стало известно, что пара заключила брак. Их свадьба была не совсем "стандартной" — без громких гуляний и белого платья невесты. Наталья была одета в черное полупрозрачное кружевное платье. Они расписались в одном из киевских ЗАГСов.

Совсем недавно пара отметила свою первую годовщину брака, опубликовав пикантные фото. Константин написал, что они с Натальей прошли первый уровень выживания в браке и за этот год у них было много любви, смеха, поддержки и немного драм.

Медаль "Лучший муж/жена года" – вручена (в воображении, но все равно заслуженно). Вино, как и мы, с годами только лучше. Дальше будет только интереснее, Константин Войтенко

Константин Войтенко отметил первую годовщину брака с женой Натальей

