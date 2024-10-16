Колишня назвала його "тираном і ґвалтівником": що відомо про перший шлюб Войтенка і хто його дружина зараз

Актор скандально розлучився

Особисте життя українського актора Костянтина Войтенка давно викликає підвищений інтерес, адже перший його шлюб завершився гучним розлученням та звинуваченнями у домашньому насильстві. Однак зірка серіалу "Будиночок на щастя" недовго залишався один — у 2024 році він знову одружився. Зовсім недавно разом із новою дружиною Костянтин відзначив першу річницю шлюбу.

Сьогодні, 23 серпня, Костянтину Войтенку виповнилося 37 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про перший шлюб актора і хто став його новою обраницею.

Що відомо про перший шлюб Костянтина Войтенка

Костянтин Войтенко та Валентина Марініна одружилися у серпні 2015 року. А за рік у них народилася дочка Емілія. Однак їхній шлюб не був безхмарним. У 2021 році стало відомо, що в союзі актора сталася криза. Після цього пара пробула у стосунках ще рік, але все ж таки вирішила розлучитися.

Костянтин Войтенко разом із першою дружиною та донькою

У вересні 2023 року Валентина Марініна заявила, що у шлюбі Войтенко був ґвалтівником та тираном і розповіла про те, що викликала поліцію через домашню бійку. Такі заяви жінки спричинили широкий резонанс.

Так, мій колишній чоловік і відомий актор Костянтин Войтенко — домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки та ґвалтівник Валентина Марініна

Актор кілька днів не коментував цієї ситуації. Однак не став мовчати й пізніше висвітлив свою позицію. Костянтин заперечував факт домашнього насильства та сказав, що колишня просто намагається знищити його репутацію та кар’єру.

Перший шлюб Войтенка закінчився гучним розлученням, Фото: viva.ua

Що відомо про другий шлюб Костянтина Войтенка

Після важкого розлучення, як розповідав зірка "Будиночка на щастя", він думав, що більше ніколи не одружиться. Проте доля внесла свої корективи. На початку повномасштабної війни Костянтин активно займався волонтерською діяльністю та зустрів дизайнера Наталю Камінську, яка на кілька днів повернулася в Україну з Польщі.

З дівчиною він був раніше знайомий, але між ними почалося спілкування, а потім листування, адже Наталя поїхала знову за кордон. Але вже через місяць взяла сина і повернулася додому, і закохані вже не розлучалися.

Костянтин Войтенко швидко знайшов нове кохання

Костянтин зробив пропозицію коханій 14 лютого — у День усіх закоханих. У червні 2024 року стало відомо, що пара одружилася. Їхнє весілля було не зовсім "стандартним" — без гучних гулянь і білої сукні нареченої. Наталя була одягнена в чорну напівпрозору мереживну сукню. Вони розписалися в одному із київських РАГСів.

Зовсім недавно пара відзначила свої першіу річницу шлюбу, опублікувавши пікантні фото. Костянтин написав, що вони з Наталією пройшли перший рівень виживання у шлюбі й за цей рік у них було багато кохання, сміху, підтримки й трохи драм.

Медаль "Найкращий чоловік/дружина року" – вручена (в уяві, але все одно заслужено). Вино, як і ми, з роками лише краще. Далі буде лише цікавіше, Костянтин Войтенко

Костянтин Войтенко відзначив першу річницю шлюбу з дружиною Наталією

