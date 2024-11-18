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Всю жизнь ссорились и судились из-за квартиры: что известно о единственной дочери Людмилы Гурченко

Автор
Наталья Дума
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Дочь Людмилы Гурченко зовут Мария Королева
Дочь Людмилы Гурченко зовут Мария Королева. Фото Колаж Телеграфу

Артистка хотела, чтобы дочь тоже стала актрисой, но она избрала другой путь

Советская и российская актриса театра и кино Людмила Гурченко, родившаяся в Украине, но похороненная в Москве, шесть раз была в браке, но имела всего одного ребенка. С дочерью актриса имела сложные отношения.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о единственной дочери Людмилы Гурченко. Мы также напомнили, какие сложности были в отношениях актрисы с собственным ребенком.

Что известно о дочери Людмилы Гурченко

Мария родилась в 1959 году в браке Людмилы Гурченко с Борисом Андроникашвили, сценаристом и сыном писателя Бориса Пильняка. С детства у нее сложились сложные отношения с матерью, которая строила актерскую карьеру, пока ребенок жил у бабушки. Гурченко пыталась сделать дочь продолжательницей ее карьеры, но девушка избрала другой путь.

Дочь Гурченко

Мария Короева работала в онкологической клинике. Она была медсестрой. Еще при жизни матери у нее был судебный процесс с Гурченко. Мария Королева и ее дочь Елена обиделись на актрису за то, что она не хотела отдавать им квартиру в центре Москвы, которая осталась от бабушки. Суд постановил отдать 2/3 отдать Гурченко, а 1/3 – ее дочери.

Дочь Людмилы Гурченко

Смерть Марии Королевой

8 ноября 2017 стало известно о смерти дочери Людмилы Гурченко. Ее нашли мертвой в подъезде ее дома. Тело женщины нашла ее дочь Елена, которая и вызвала скорую помощь. Марию Королеву похоронили рядом с матерью на Новодевичьем кладбище в Москве.

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