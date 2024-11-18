Все життя сварилися і судилися через квартиру: що відомо про єдину доньку Людмили Гурченко

Артистка хотіла, щоб дочка теж стала акторкою, але вона обрала інший шлях

Радянська і російська акторка театру і кіно Людмила Гурченко, яка народилася в Україні, але похована у Москві, шість разів була у шлюбі, але мала лише одну дитину. Із донькою актриса мала складні стосунки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про єдину доньку Людмили Гурченко. Ми також пригадали, які складнощі були у відносинах актриси із власною дитиною.

Що відомо про доньку Людмили Гурченко

Марія народилася у 1959 році в шлюбі Людмили Гурченко з Борисом Андроникашвілі, сценаристом і сином письменника Бориса Пільняка. З дитинства у неї склалися складні стосунки з матір’ю, яка будувала акторську кар’єру, поки дитина жила у бабусі. Гурченко намагалася зробити доньку продовжувачкою її кар’єри, але дівчина обрала інший шлях.

Марія Короьова працювала в онкологічній клініці. Вона була медсестрою. Ще за життя матері, у неї був судовий процес із Гурченко. Марія Корольова та її дочка Олена образилися на актрису за те, що вона не хотіла віддавати їм квартиру у центрі Москви, яка залишилася від бабусі. Суд постановив віддати 2/3 віддати Гурченко, а 1/3 — її доньці.

Смерть Марії Корольової

8 листопада 2017 року стало відомо про смерть доньки Людмили Гурченко. Її знайшли мертвою у під’їзді її будинку. Тіло жінки знайшла її донька Олена, яка й викликала швидку допомогу. Марію Корольову поховали поряд з матір’ю на Новодівичому кладовищі у Москві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти Юрія Шатунова. Перші фото дітей артиста з’явилися після його смерті.