Была одной из самых эффектных телеведущих М1: куда исчезла и как сейчас выглядит Девушка Блонда

Телеведущая теперь ведет непубличный образ жизни

Когда-то Девушка Блонда была одной из самых ярких телеведущих музыкального канала М1, как и Василиса Фролова. К тому же она посещала светские рауты и вела активную публичную жизнь. Впрочем, впоследствии женщина перестала появляться на телевидении.

"Телеграф" выяснил, где сейчас Девушка Блонда, запомнившаяся как светская телеведущая.

Что известно о Девушке Блонде

Настоящее имя женщины — Елена. Она появилась на свет в 1984 году. Училась в Киевском училище эстрадно-циркового искусства, где овладевала хореографией.

Фото из сети

Фото из инстаграма Девушки Блонды

Так, Елена стала ведущей М1, где, в частности, работала в программе "МОЯ PROFESSION". Она взяла псевдоним — "Девушка Блонда" из-за своего цвета волос. Там женщина общалась с известными украинскими певцами и другими публичными личностями. Гостями программы были Дмитрий Монатик, "Время и стекло", Светлана Лобода, Мария Яремчук, Александр Пономарев.

Фото из инстаграма Девушки Блонды

Фото из инстаграма Девушки Блонды

Фото из инстаграма Девушки Блонды

Кроме того, Девушка Блонда часто появлялась на гламурных вечеринках, где показывала стильные наряды. Она подчеркивала свою фигуру в таких луках.

Фото из сети

Елена периодически приобщалась к ведению различных фестивалей, концертов и других мероприятий. Также появлялась в различных телевизионных программах, в частности, "Тайный агент", "Кто сверху", "Звезды под гипнозом" и другие.

Фото из инстаграммы Девушки Блонды

Где сейчас Девушка Блонда

Приблизительно в 2018 году Елена завершила работать на М1. С тех пор она перестала появляться на телевидении.

Фото из инстаграма Девушки Блонды

Елена решила заняться бизнесом – открыла салон свадебных платьев в Киеве. На своей странице в инстаграме женщина показывает ассортимент своего магазина. Похоже, она не посещает публичные мероприятия и не дает интервью.

В инстаграме Елены также можно увидеть фотографии ее родных и друзей. В то же время женщина редко что-то публикует. Она также осудила Россию за полномасштабное вторжение в Украину.

Фото из инстаграма Девушки Блонды

Фото из инстаграма Девушки Блонды

Фото из инстаграма Девушки Блонды

Фото из инстаграма Девушки Блонды

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