Была одной из самых эффектных телеведущих М1: куда исчезла и как сейчас выглядит Девушка Блонда
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Телеведущая теперь ведет непубличный образ жизни
Когда-то Девушка Блонда была одной из самых ярких телеведущих музыкального канала М1, как и Василиса Фролова. К тому же она посещала светские рауты и вела активную публичную жизнь. Впрочем, впоследствии женщина перестала появляться на телевидении.
"Телеграф" выяснил, где сейчас Девушка Блонда, запомнившаяся как светская телеведущая.
Что известно о Девушке Блонде
Настоящее имя женщины — Елена. Она появилась на свет в 1984 году. Училась в Киевском училище эстрадно-циркового искусства, где овладевала хореографией.
Так, Елена стала ведущей М1, где, в частности, работала в программе "МОЯ PROFESSION". Она взяла псевдоним — "Девушка Блонда" из-за своего цвета волос. Там женщина общалась с известными украинскими певцами и другими публичными личностями. Гостями программы были Дмитрий Монатик, "Время и стекло", Светлана Лобода, Мария Яремчук, Александр Пономарев.
Кроме того, Девушка Блонда часто появлялась на гламурных вечеринках, где показывала стильные наряды. Она подчеркивала свою фигуру в таких луках.
Елена периодически приобщалась к ведению различных фестивалей, концертов и других мероприятий. Также появлялась в различных телевизионных программах, в частности, "Тайный агент", "Кто сверху", "Звезды под гипнозом" и другие.
Где сейчас Девушка Блонда
Приблизительно в 2018 году Елена завершила работать на М1. С тех пор она перестала появляться на телевидении.
Елена решила заняться бизнесом – открыла салон свадебных платьев в Киеве. На своей странице в инстаграме женщина показывает ассортимент своего магазина. Похоже, она не посещает публичные мероприятия и не дает интервью.
В инстаграме Елены также можно увидеть фотографии ее родных и друзей. В то же время женщина редко что-то публикует. Она также осудила Россию за полномасштабное вторжение в Украину.
Ранее "Телеграф" писал, куда исчез музыкальный продюсер и общественный деятель Тимофей Нагорный. Ему объявляли подозрение в государственной измене и не только.