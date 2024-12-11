Була однією з найефектніших телеведучих М1: куди зникла і як зараз виглядає Дівчина Блонда

Телеведуча тепер веде непублічний спосіб життя

Колись Дівчина Блонда була однією з найяскравіших телеведучих музичного каналу М1, як і Василіса Фролова. До того ж вона відвідувала світські раути та вела активне публічне життя. Утім, згодом жінка припинила з'являтися на телебаченні.

"Телеграф" з'ясував, де зараз Дівчина Блонда, яка запам'яталась як світська телеведуча.

Що відомо про Дівчину Блонду

Справжнє ім'я жінки — Олена. Вона з'явилась на світ у 1984 році. Навчалась у Київському училищі естрадно-циркового мистецтва, де опановувала хореографію. Олена вирішила не реалізовувати себе за фахом, натомість спробувати себе на телебаченні.

Фото з мережі

Фото з інстаграму Дівчини Блонди

Так, Олена стала ведучою М1, де, зокрема працювала у програмі "МОЯ PROFESSION". Вона взяла псевдонім — "Дівчина Блонда" через свій колір волосся.Там жінка спілкувалась з відомими українськими співаками та іншими публічними особистостями. Гостями програми були Дмитро Монатік, "Время и стекло", Світлана Лобода, Марія Яремчук, Олександр Пономарьов.

Фото з інстаграму Дівчини Блонди

Фото з інстаграму Дівчини Блонди

Фото з інстаграму Дівчини Блонди

Окрім цього, Дівчина Блонда часто з'являлась на гламурних вечірках, де показувала стильні вбрання. Вона підкреслювала свою фігуру в таких луках.

Фото з мережі

Олена періодично долучалась до ведення різних фестивалів, концертів та інших заходів. Також з'являлась у різних телевізійних програмах, зокрема "Таємний агент", "Хто зверху", "Зірки під гіпнозом" та інші.

Фото з інстаграму Дівчини Блонди

Де зараз Дівчина Блонда

Приблизно у 2018 році Олена завершила працювати на М1. Відтоді вона припинила з'являтися на телебаченні.

Фото з інстаграму Дівчини Блонди

Олена вирішила зайнятися бізнесом — відкрила салон весільних суконь у Києві. На своїй сторінці в інстаграмі жінка демонструє асортимент свого магазину. Схоже, вона тепер не відвідує публічні заходи та не дає інтерв'ю.

В інстаграмі Олени також можна побачити світлини її рідних і друзів. Водночас жінка рідко щось публікує. Вона також засудила Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Фото з інстаграму Дівчини Блонди

Фото з інстаграму Дівчини Блонди

Фото з інстаграму Дівчини Блонди

Фото з інстаграму Дівчини Блонди

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