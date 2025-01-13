Кто-то набил лицо Путина на груди, а кто-то защищает Украину на фронте: где сейчас известные украинские хореографы

Некоторые артисты выбрали молчаливую позицию по поводу войны, а некоторые покинули Украину

Украинская хореография всегда была богата талантливыми людьми, которые не только сохраняли национальные традиции, но и выводили их на мировую арену. Сегодня некоторые артисты несколько забыли о своей родине и работают для другой страны, а кто-то пожертвовал карьерой и защищает Украину на фронте.

"Телеграф" вместе с "Хочу" решил вспомнить украинских хореографов, заявивших об Украине на весь мир благодаря своему таланту и тяжелому труду. Однако с началом полномасштабного вторжения ситуация несколько изменилась.

Влад Яма

Известный украинский танцовщик и хореограф Влад Яма приобрел широкую известность благодаря участию в шоу "Танцы со звездами", где он танцевал в паре с Натальей Могилевской. Их пара завоевала второе место в проекте. Впоследствии танцора стали приглашать в другие талант-шоу. В частности, он был судьей в проектах "Танцуют все" и "Україна має талант". После начала полномасштабного вторжения России в Украину Влад Яма уехал в США и проживает там уже почти три года. Артист строит карьеру в Америке, проводит разные танцевальные "русские" вечеринки и работает хореографом.

Дмитрий Дикусар

Дмитрий Дикусар, как и Влад Яма, стал известен благодаря шоу "Танцы со звездами", где он участвовал как профессионал. Артист танцевал с Викторией Булитко, Славой Каминской, Ольгой Харлан и Ириной Билык в разных сезонах.

Также Дикусар появился в шоу "Танцую для тебя", благодаря чему также прославился как профессионал. С началом великой войны хореограф встал на защиту Украины и присоединился к рядам ВСУ.

Денис Матвиенко

Денис Матвиенко – выдающийся украинский танцовщик, единственный в мире обладатель четырех Гран-при международных конкурсов артистов балета. Мужчина является уроженцем города Днепр и не собирается менять гражданство Украины, хотя живет в России. О войне артист молчит, потому что, по его словам, искусство вне политики.

Сергей Полунин

Сергей Полунин родился в Херсоне. В возрасте 18 лет он стал премьером Британского королевского балета. Однако позже получил гражданство Сербии и России. После 2014 года он выступал в Крыму, поддерживал оккупацию Херсона и ярый сторонник политики Путина, и даже набил себе тату на груди в виде лица диктатора. Недавно стало известно, что Полунин сбежал из России, ведь, по его словам, "его "миссия" в РФ завершена, и он больше не чувствует себя там как дома".

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из звезд-мужчин так и не вернулся в Украину. Большинство отечественных артистов проводят благотворительные концерты и возвращаются на родину. Однако есть и те, кто решил остаться за границей.