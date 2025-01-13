Хтось набив обличчя Путіна на грудях, а хтось захищає Україну на фронті: де зараз відомі українські хореографи

Деякі артисти обрали мовчазну позицію щодо війни, а дехто покинув Україну

Українська хореографія завжди була багатою на талановитих митців, які не лише зберігали національні традиції, а й виводили їх на світову арену. Сьогодні дехто із артистів дещо забув про свою батьківщину і працює для іншої країни, а хтось пожертвував кар’єрою та захищає Україну на фронті.

"Телеграф" разом із "Хочу" вирішив пригадати українських хореографів, які заявили про Україну на весь світ завдяки своєму таланту та важкій праці. Проте, з початком повномасштабного вторгнення ситуація дещо змінилася.

Влад Яма

Відомий український танцівник та хореограф Влад Яма здобув широку популярність завдяки участі в шоу "Танці з зірками", де він танцював у парі з Наталією Могилевською. Їхня пара здобула друге місце у проєкті. Згодом танцюриста стали запрошувати в інші талант-шоу. Зокрема, він був суддею у проєктах "Танцюють всі" та "Україна має талант". Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Влад Яма виїхав до США і проживає там уже майже три роки. Артист будує кар’єру в Америці, проводить різні танцювальні "російські" вечірки та працює хореографом.

Дмитро Дікусар

Дмитро Дікусар, як і Влад Яма, став відомим завдяки шоу "Танці з зірками", де він брав участь як професіонал. Артист танцював із Вікторією Булітко, Славою Камінською, Ольгою Харлан та Іриною Білик у різних сезонах.

Також Дікусар з'явився в шоу "Танцюю для тебе", завдяки чому також прославився як професіонал. З початком великої війни хореограф став на захист України і приєднався до лав ЗСУ.

Денис Матвієнко

Денис Матвієнко — видатний український танцівник, єдиний у світі володар чотирьох Гран-прі міжнародних конкурсів артистів балету. Чоловік є уродженцем міста Дніпро і не збирається змінювати громадянство України, хоч живе у Росії. Про війну артист мовчить, бо, за його словами, мистецтво поза політикою.

Сергій Полунін

Сергій Полунін народився у Херсоні. У віці 18 років він став прем’єром Британського королівського балету. Проте, згодом він отримав громадянство Сербії та Росії. Після 2014 року він виступав у Криму, підтримував окупацію Херсону та є затятим прихильником політики Путіна, і навіть набив собі тату на грудях у вигляді обличчя диктатора. Нещодавно стало відомо, що Полунін втік з Росії, адже, за його словами, "його "місія" в РФ завершена, і він більше не відчуває себе там, як удома".

Раніше "Телеграф" розповідав, хто із зірок-чоловіків так і не повернувся в Україну. Більшість із вітчизняних артистів проводять благодійні концерти та повертаються на батьківщину. Проте є й ті, хто вирішив залишитись за кордоном.