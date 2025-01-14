Клопотенко нарвался на хейт из-за видео с полицейскими: что не понравилось украинцам

Известный кулинар в очередной раз взбудоражил сеть

Недавно Евгений Клопотенко принимал участие в кулинарном шоу, которое снимали в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Это привело к возмущению части граждан. Теперь известный кулинар снова оказался в центре внимания.

В своем тик-токе Клопотенко распространил комедийный ролик с участием людей в полицейской форме. На видео кулинар пробует блюдо, где сверху указано, что речь идет о копченой груше. В то время как будто копы держат мужчину, который тоже хочет попробовать необычное блюдо, но ему не дают.

Замысел предполагает, что этот неизвестный олицетворяет хейтеров кулинара. Видео сопровождалось подписью: "Добавляете в борщ грушу или нет?"

Клопотенко снял ролик с участием копов

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на идею ролика. Люди стали обвинять, что Клопотенко отвлекает полицейских от исполнения профессиональных обязанностей.

"Кто проплачивает его рекламу. Он задействует полицию для своего пиара, а в это же время она кому-то нужна. Уж очень дорого нам стоит этот любимец власти".

"Прикольно, а какого черта полиция страдает х*рней?".

"Сколько заплатил им?"

"Для видео полицейских вызвал? Вот моща, конечно".

Люди возмутились участием полиции в ролике

Люди подумали, что Клопотенко вызвал полицию специально для видео

Пользователь поинтересовался, сколько заплатил Клопотенко копам

Люди возмутились роликом кулинара

Кулинар ответил, что задействовал для съемок актеров и не отрывал патрульных от работы. Кроме того, Евгений отметил, что они снимали рекламный ролик для полиции охраны и анонсировал, что люди скоро смогут его увидеть.

"На видео — актеры. Ни в коем случае не отвлекал патрульных от их прямых обязанностей. В целом это была съемка рекламного ролика для полиции охраны. Скоро сможете его увидеть", — написал он.

Клопотенко объяснил, что использовал для ролика актеров

Ранее "Телеграф" рассказывал о личной жизни Евгения Клопотенко. Он предпочитает свободные отношения.