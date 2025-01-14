Клопотенко нарвався на хейт через відео з поліцейськими: що не сподобалось українцям

Відомий кулінар вкотре розбурхав мережу

Нещодавно Євген Клопотенко брав участь у кулінарному шоу, яке знімали у Трапезній церкві Києво-Печерської лаври. Це спричинило обурення частини громадян. Тепер відомий кулінар знову опинився в центрі уваги.

У своєму тіктоці Клопотенко поширив комедійний ролик за участі людей у поліцейській формі. На відео кулінар куштує страву, де зверху зазначено, що йдеться про копчену грушу. У той час, як начебто копи тримають чоловіка, який теж хоче спробувати незвичну страву, але йому не дають.

Задум передбачає, що цей невідомий уособлює хейтерів кулінара. Відео супроводжувалось підписом: "Додаєте в борщ грушу чи ні?".

Клопотенко зняв ролик за участі копів

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на ідею ролику. Люди почали закидати, що Клопотенко відволікає поліцейських від виконання професійних обов'язків.

"Хто проплачує його рекламу. Він задіює поліцію для свого піару, а в цей самий час вона комусь потрібна. Вже дуже дорого нам коштує цей улюбленець влади".

"Прикольно, а якого біса поліція страждає х*рнею?".

"Скільки заплатив їм?".

"Для відео поліцейських викликав? Ото моща, звісно".

Люди обурились участі поліції у ролику

Люди подумали, що Клопотенко викликав поліцію спеціально для відео

Користувач поцікавився, скільки заплатив Клопотенко копам

Люди обурились ролику кулінара

Натомість кулінар відповів, що задіяв для зйомок акторів та не відривав патрульних від роботи. Крім цього, Євген зазначив, що вони знімали рекламний ролик для поліції охорони та анонсував, що люди скоро зможуть його побачити.

"На відео — актори. Ні в якому разі не відволікав патрульних від їх прямих обов'язків. А загалом то була зйомка рекламного ролику для поліції охорони. Скоро зможете його побачити", — відповів він.

Клопотенко пояснив, що використав для ролику акторів

Раніше "Телеграф" розповідав про особисте життя Євгена Клопотенка. Він надає перевагу вільним стосункам.